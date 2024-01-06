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Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады в "Шегинях" - Rzeczpospolita

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 09:09  •  9571 просмотра

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Польский министр подпишет соглашение с фермерами о прекращении блокады на польско-украинской границе.

В польском городе Жешув в субботу, как ожидается, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский подпишет с польскими фермерами соглашение, благодаря которому они больше не будут блокировать пункт пропуска "Медика-Шегини" на польско-украинской границе, сообщает Rzeczpospolita, пишет УНН.

Детали

Как стало известно Rzeczpospolita, в субботу министерство организует встречу с фермерами. Перед Рождеством польское правительство пообещало удовлетворить их требования, касающиеся как вопросов импорта продуктов питания из Украины, так и чисто польских финансовых вопросов. В частности, субсидии на кукурузу, отсутствие повышения налогов и дешевые кредиты. Секерский также подтвердил, что эмбарго на украинскую продукцию будет действовать и дальше и бессрочно.

Как неофициально сообщили представители министерства, соглашение с теми же требованиями, которые были приняты министром перед Рождеством, может быть подписано в субботу в Жешуве. Министр планировал туда поехать, но к 18:00 пятницы окончательное решение еще не было принято, указывает издание.

"Соглашение создаст положительную динамику, которая также позволит автоперевозчикам в будущем снять блокировку пунктов пропуска на границе с Украиной", - указывает издание.

На этой неделе перед пунктами пропуска в Корчеве и Медике была очередь из более тысячи фур. Ее протяженность превысила 50 километров.

Напомним

Пункт пропуска "Медика-Шегини" на территории Польши был снова заблокирован для движения грузовиков в сторону Украины 4 января.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Уряд Польщі підпише угоду з фермерами для припинення блокади у "Шегинях" - Rzeczpospolita
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