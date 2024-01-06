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Уряд Польщі підпише угоду з фермерами для припинення блокади у "Шегинях" - Rzeczpospolita

Уряд Польщі підпише угоду з фермерами для припинення блокади у "Шегинях" - Rzeczpospolita

Київ • УНН

 • 51190 перегляди

Польський міністр підпише угоду з фермерами про припинення блокади на польсько-українському кордоні.

У польському місті Жешув у суботу, як очікується, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський підпише з польськими фермерами угоду, завдяки якій вони більше не блокуватимуть пункт пропуску "Медика-Шегині" на польсько-українському кордоні, повідомляє Rzeczpospolita, пише УНН.

Деталі

Як стало відомо Rzeczpospolita, на суботу міністерство організовує зустріч із фермерами. Перед Різдвом польський уряд пообіцяв задовольнити їхні вимоги, які стосуються як питань імпорту продуктів харчування з України, так і суто польських фінансових питань. Зокрема, субсидії на кукурудзу, відсутність підвищення податків і дешеві кредити. Секерський також підтвердив, що ембарго на українську продукцію діятиме й надалі і є безстроковим.

Як неофіційно повідомили представники міністерства, угода з тими самими вимогами, які були прийняті міністром перед Різдвом, може бути підписана у суботу в Жешуві. Міністр планував туди поїхати, але до 18:00 п'ятниці остаточне рішення ще не було ухвалено, вказує видання.

"Угода створить позитивну динаміку, яка також дозволить автоперевізникам у майбутньому зняти блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною", - вказує видання. 

Цього тижня перед пунктами пропуску в Корчовій та Медиці була черга з понад тисячі фур. Її довжина перевищила 50 кілометрів. 

Нагадаємо

Пункт пропуску "Медика-Шегині" на території Польщі знову було заблоковано для руху вантажівок у бік України 4 січня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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