Уряд Польщі підпише угоду з фермерами для припинення блокади у "Шегинях" - Rzeczpospolita

У польському місті Жешув у суботу, як очікується, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський підпише з польськими фермерами угоду, завдяки якій вони більше не блокуватимуть пункт пропуску "Медика-Шегині" на польсько-українському кордоні, повідомляє Rzeczpospolita, пише УНН.

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Як стало відомо Rzeczpospolita, на суботу міністерство організовує зустріч із фермерами. Перед Різдвом польський уряд пообіцяв задовольнити їхні вимоги, які стосуються як питань імпорту продуктів харчування з України, так і суто польських фінансових питань. Зокрема, субсидії на кукурудзу, відсутність підвищення податків і дешеві кредити. Секерський також підтвердив, що ембарго на українську продукцію діятиме й надалі і є безстроковим.

Як неофіційно повідомили представники міністерства, угода з тими самими вимогами, які були прийняті міністром перед Різдвом, може бути підписана у суботу в Жешуві. Міністр планував туди поїхати, але до 18:00 п'ятниці остаточне рішення ще не було ухвалено, вказує видання.

"Угода створить позитивну динаміку, яка також дозволить автоперевізникам у майбутньому зняти блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною", - вказує видання.

Цього тижня перед пунктами пропуску в Корчовій та Медиці була черга з понад тисячі фур. Її довжина перевищила 50 кілометрів.

Нагадаємо

Пункт пропуску "Медика-Шегині" на території Польщі знову було заблоковано для руху вантажівок у бік України 4 січня.