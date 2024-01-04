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Рух вантажівок у "Шегинях" знову заблоковано - Держприкордонслужба

Рух вантажівок у "Шегинях" знову заблоковано - Держприкордонслужба

Київ • УНН

 • 31960 перегляди

Рух на пункті пропуску Медика-Шегині заблоковано, що впливає на рух вантажівок

Пункт пропуску "Медика-Шегині" на території Польщі знову заблоковано для руху вантажівок у бік України, повідомили в Держприкордонслужбі у четвер, пише УНН.

Деталі

"Рух вантажівок навпроти пункту пропуску "Медика-Шегині" знову заблоковано. За наявною інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", поновилося блокування руху для вантажного транспорту", - повідомили у ДПСУ.

Як повідомляється, у зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

"На цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок. Водночас організатори таких дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту", - повідомили у ДПСУ.

При цьому, зі слів спікера ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону, заблоковано ще три пункти пропуску, що навпроти українських "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець". "На цих трьох напрямках у бік України у чергах на території Польщі  перебуває десь 1400 вантажних транспортних засобів", - зазначив він.

Завтра польські фермери планують відновити блокаду переходу "Медика - Шегині" на кордоні з Україною03.01.24, 16:28 • 27602 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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