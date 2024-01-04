Движение грузовиков в "Шегинях" снова заблокировано - Госпогранслужба
Киев • УНН
Движение на пункте пропуска Медика-Шегини заблокировано, что влияет на движение грузовиков
Пункт пропуска "Медика-Шегини" на территории Польши снова заблокирован для движения грузовиков в сторону Украины, сообщили в Госпогранслужбе в четверг, пишет УНН.
Детали
"Движение грузовиков напротив пункта пропуска "Медика-Шегини" снова заблокировано. По имеющейся информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", возобновилось блокирование движения для грузового транспорта", - сообщили в ГПСУ.
Как сообщается, в связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.
"На этом направлении сейчас на въезд в Украину на территории Польши ожидают около 800 грузовиков. В то же время организаторы таких действий на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта", - сообщили в ГПСУ.
При этом, по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона, заблокированы еще три пункта пропуска, напротив украинских "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец". "На этих трех направлениях в сторону Украины в очередях на территории Польши находится где-то 1400 грузовых транспортных средств", - отметил он.
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