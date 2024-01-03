Завтра польські фермери планують відновити блокаду переходу "Медика - Шегині" на кордоні з Україною
Київ • УНН
Польські фермери планують відновити свій протест і заблокувати прикордонний перехід "Медика-Шегині" з Україною, посилаючись на невиконані вимоги.
У четвер, 4 січня, фермери з організації "Зраджене село" планують відновити призупинену напередодні Різдва акцію протесту та блокаду прикордонного переходу "Медика - Шегині" на кордоні з Україною, заявив у середу лідер організації Роман Кондрув, пише PAP, інформує УНН.
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"Ми не отримали письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, тому ми продовжуємо акцію протесту", - заявив лідер організації.
За його словами, у разі відсутності письмового підтвердження, в четвер о 8 ранку біля переходу "Медика - Шегині" відбудеться пресконференція, на якій буде оголошено, що вони відновлять свій протест і знову заблокують перетин кордону.
Фермери розпочали свій протест 23 листопада 2023 року, а через місяць, 24 грудня, призупинили його.
Кондрув оголосив, що цього разу протест буде більш жорстким – вони будуть пропускати з черги по одному автомобілю на годину. Легкові автомобілі, автобуси та вантажівки пропускатимуть, але тільки з гуманітарною допомогою, військовою технікою, вантажами та харчами, які швидко псуються.
Лідер протестувальників запевнив, що поліція, муніципалітет та кризовий штаб повідомлені про акцію протесту.
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Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак заявив, що відомство приймає всі вимоги фермерів з асоціації "Зраджене село", які погрожують відновити блокаду на пункті пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.
Польські фермери, зокрема, хочуть більших субсидій для виробників кукурудзи, додаткового фінансування на кредити ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року.