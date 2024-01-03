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Завтра польські фермери планують відновити блокаду переходу "Медика - Шегині" на кордоні з Україною

Завтра польські фермери планують відновити блокаду переходу "Медика - Шегині" на кордоні з Україною

Київ • УНН

 • 27602 перегляди

Польські фермери планують відновити свій протест і заблокувати прикордонний перехід "Медика-Шегині" з Україною, посилаючись на невиконані вимоги.

У четвер, 4 січня, фермери з організації "Зраджене село" планують відновити призупинену напередодні Різдва акцію протесту та блокаду прикордонного переходу "Медика - Шегині" на кордоні з Україною, заявив у середу лідер організації Роман Кондрув, пише PAP, інформує УНН.

Деталі

 "Ми не отримали письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, тому ми продовжуємо акцію протесту", - заявив лідер організації.

За його словами, у разі відсутності письмового підтвердження, в четвер о 8 ранку біля переходу "Медика - Шегині" відбудеться пресконференція, на якій буде оголошено, що вони відновлять свій протест і знову заблокують перетин кордону.

Фермери розпочали свій протест 23 листопада 2023 року, а через місяць, 24 грудня, призупинили його. 

Кондрув оголосив, що цього разу протест буде більш жорстким – вони будуть пропускати з черги по одному автомобілю на годину. Легкові автомобілі, автобуси та вантажівки пропускатимуть, але тільки з гуманітарною допомогою, військовою технікою, вантажами та харчами, які швидко псуються.

Лідер протестувальників запевнив, що поліція, муніципалітет та кризовий штаб повідомлені про акцію протесту.

Раніше

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак заявив, що відомство приймає всі вимоги фермерів з асоціації "Зраджене село", які погрожують відновити блокаду на пункті пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

Польські фермери, зокрема, хочуть більших субсидій для виробників кукурудзи, додаткового фінансування на кредити ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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