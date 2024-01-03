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В уряді Польщі погодилися на вимоги фермерів, які погрожують відновити блокування кордону з Україною

В уряді Польщі погодилися на вимоги фермерів, які погрожують відновити блокування кордону з Україною

Київ • УНН

 • 27611 перегляди

Міністерство сільського господарства Польщі погодилося з вимогами фермерів щодо збільшення субсидій та збереження сільськогосподарського податку, запобігаючи відновленню блокади кордону.

Міністерство сільського господарства Польщі приймає всі вимоги фермерів з асоціації "Зраджене село", які погрожують відновити блокаду на пункті пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Про це заявив заступник міністра країни Міхал Колодзєйчак, пише RMF24, інформує УНН.

Деталі

Заступник міністерства сільського господарства Польщі  прокоментував висунуті вимоги фермерів з асоціації "Зраджене село", які сьогодні ухвалюватимуть рішення про продовження протесту на пункті пропуску "Медика-Шегині".

"Міністерство приймає всі 3 вимоги фермерів і приймає їх до виконання. Я не дозволю обдурити жодну сільськогосподарську спілку", - заявив Колодзєйчак.

Польські фермери, зокрема, хочуть більших субсидій для виробників кукурудзи, додаткового фінансування на кредити ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року. 

Імпорт українського зерна: уряд Туска збереже заборону02.01.24, 21:44 • 108021 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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