Імпорт українського зерна: уряд Туска збереже заборону
Київ • УНН
За словами міністра сільського господарства Польщі Секерського, заборона на імпорт зерна з України зберігається, оскільки Польща очікує на загальноєвропейські правила, посилаючись на транзитні ризики.
Заборона на ввезення українського зерна до Польщі зберігатиметься до тих пір, поки не будуть розроблені правила на рівні ЄС. Про це заявив міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський, передає УНН із посиланням на Polskie Radio 24.
Як наголосив Секерський, йдеться, зокрема, про обмеження надходження зерна.
Він додав, що експорт українського зерна має йти іншим шляхом, ніж європейський чи польський.
"... завжди є певний ризик, навіть транзитом, що частина зерна та іншої сільськогосподарської продукції залишається в Польщі",– пояснив очільник польського Мінагрополітики.
Нагадаємо
Польська заборона на імпорт українського зерна діє з вересня.
Тоді в Польщі, а також у Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині припинилася дія ембарго ЄС. Заборона ЄС на імпорт до цих країн пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику була введена через збої на аграрних ринках.