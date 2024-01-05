Правительство планирует в ближайшее время запустить электронный кабинет пациента

Кабмин планирует в ближайшее время запустить электронный кабинет пациента. В частности, в нем украинцы смогут управлять декларациями с семейными врачами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Продолжим развитие цифровых инструментов. Уже в ближайшее время планируем запустить электронный кабинет пациента. В нем украинцы смогут самостоятельно менять персональные данные и управлять декларациями с семейными врачами. - рассказал Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что и в дальнейшем будут повышать эффективность медицинских закупок.

"Мы ввели изменения, которые предусматривают, что медицинские учреждения покупают лекарства и медицинские изделия через так называемый электронный каталог. Это способствовало значительной экономии средств, а также ускорило процедуры закупки. Сегодня примем постановление, предусматривающее расширение перечня лекарств и медизделий, которые будут покупаться через такой каталог. Эти изменения важны, потому что это о прозрачности и об эффективности использования средств налогоплательщиков", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Беременные женщины по собственному желанию могут начать декретный отпуск позже 30 недели беременности. Для этого достаточно подать заявление врачу, который ведет беременность.