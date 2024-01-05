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Уряд планує найближчим часом запустити електронний кабінет пацієнта

Уряд планує найближчим часом запустити електронний кабінет пацієнта

Київ • УНН

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В Україні запустять електронні кабінети пацієнтів для управління деклараціями з сімейними лікарями, що підвищить ефективність медичних закупівель.

Кабмін планує найближчим часом запустити електронний кабінет пацієнта. Зокрема, в ньому українці зможуть керувати деклараціями з сімейними лікарями. Про це повідомив прем‘єр-міністр України  Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН. 

Продовжимо розвиток цифрових інструментів. Вже найближчим часом плануємо запустити електронний кабінет пацієнта. В ньому українці зможуть самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями з сімейними лікарями. 

- розповів Шмигаль. 

Деталі

Він зазначив, що й надалі будуть підвищувати ефективність медичних закупівель. 

"Ми запровадили зміни, які передбачають, що медичні заклади купують ліки та медичні вироби через так званий електронний каталог. Це сприяло значній економії коштів, а також пришвидшило процедури закупівлі. Сьогодні приймемо постанову, що передбачає розширення переліку ліків і медвиробів, які будуть купуватися через такий каталог. Ці зміни важливі, бо це про прозорість та про ефективність використання коштів платників податків", - повідомив Шмигаль. 

Доповнення

Вагітні жінки за власним бажанням можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності. Для цього достатньо подати заяву лікареві, який веде вагітність.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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