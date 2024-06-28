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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство назначило нового главу ГСЧС

Правительство назначило нового главу ГСЧС

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 10:59  •  17519 просмотра

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Кабинет Министров Украины назначил Андрея Даника председателем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Виталия Миронюка - первым заместителем председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, уволил Аллу Горбатюк с должности заместителя председателя Государственной службы по вопросам труда и согласовал Юрия Дудку председателем Золотоношской районной государственной администрации Черкасской области.

Кабинет министров назначил Андрея Даника председателем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Виталия Миронюка - первым заместителем председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также провел еще ряд кадровых изменений, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Мельничука, Кабинетом министров Украины:

  • Назначено:

- Андрея Даника председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

- Виталия Миронюка первым заместителем председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

  • Уволена Алла Горбатюк с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам труда.
  • Согласовано назначение Юрия Дудки председателем Золотоношской районной государственной администрации Черкасской области.

Правительство уволило главу ГСЧС Крука - министр25 августа 2023, 08:25 • 1684866 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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