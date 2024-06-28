Правительство назначило нового главу ГСЧС
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины назначил Андрея Даника председателем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Виталия Миронюка - первым заместителем председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, уволил Аллу Горбатюк с должности заместителя председателя Государственной службы по вопросам труда и согласовал Юрия Дудку председателем Золотоношской районной государственной администрации Черкасской области.
Кабинет министров назначил Андрея Даника председателем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Виталия Миронюка - первым заместителем председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также провел еще ряд кадровых изменений, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным Мельничука, Кабинетом министров Украины:
- Назначено:
- Андрея Даника председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- Виталия Миронюка первым заместителем председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
- Уволена Алла Горбатюк с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам труда.
- Согласовано назначение Юрия Дудки председателем Золотоношской районной государственной администрации Черкасской области.
Правительство уволило главу ГСЧС Крука - министр25 августа 2023, 08:25 • 1684866 просмотров