Уряд призначив нового голову ДСНС

Кабінет міністрів призначив Андрія Даника головою Державної служби з надзвичайних ситуацій, Віталія Миронюка - першим заступником голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також провів ще низку кадрових змін, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

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За даними Мельничука, Кабінетом міністрів України:

Призначено:

- Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

- Віталія Миронюка першим заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Звільнено Аллу Горбатюк з посади заступника голови Державної служби України з питань праці.

Погоджено призначення Юрія Дудки головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.

Уряд звільнив голову ДСНС Крука - міністр