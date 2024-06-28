Уряд призначив нового голову ДСНС
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби з надзвичайних ситуацій, Віталія Миронюка - першим заступником голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, звільнив Аллу Горбатюк з посади заступника голови Державної служби з питань праці та погодив Юрія Дудку головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.
Кабінет міністрів призначив Андрія Даника головою Державної служби з надзвичайних ситуацій, Віталія Миронюка - першим заступником голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також провів ще низку кадрових змін, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними Мельничука, Кабінетом міністрів України:
- Призначено:
- Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
- Віталія Миронюка першим заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
- Звільнено Аллу Горбатюк з посади заступника голови Державної служби України з питань праці.
- Погоджено призначення Юрія Дудки головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.
Уряд звільнив голову ДСНС Крука - міністр25.08.23, 11:25 • 1684939 переглядiв