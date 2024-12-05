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Правительство назначило новых сопредседателей наблюдательного совета Фонда социальных инвестиций

Правительство назначило новых сопредседателей наблюдательного совета Фонда социальных инвестиций

Киев  •  УНН

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Алексей Кулеба и Оксана Жолнович возглавили наблюдательный совет Украинского фонда социальных инвестиций. Изменения в состав совета теперь будут утверждаться совместным приказом Мининфраструктуры и Минсоцполитики.

Правительство обновило состав наблюдательного совета Украинского фонда социальных инвестиций. Сопредседателями фонда станут вице-премьер-министр по восстановлению Украины-министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и министр социальной политики Оксана Жолнович. Сообщает УНН со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение об украинском фонде социальных инвестиций. Отныне сопредседателями наблюдательного совета Фонда назначены вице-премьер — министр по восстановлению Украины-Министр развития общин и территорий Алексей Кулеб и министр социальной политики Оксана Жолнович.

Обновление также предусматривает, что персональный состав наблюдательного совета и изменения в него будут утверждаться совместным приказом Министерства инфраструктуры и Министерства социальной политики. 

Ссылка

Украинский фонд социальных инвестиций (УФСИ) является неприбыльной организацией, созданной с целью поддержки наименее социально защищенных слоев населения, а также инициатив территориальных общин и общественных организаций.

Миссия УФСИ-развитие потенциала территориальных общин, улучшение условий предоставления базовых социальных услуг и содействие развитию социальной сферы и инфраструктуры Украины.

УФСИ инвестирует средства международных доноров в социальную сферу по следующим направлениям: ремонт жилых объектов, социальной и коммунальной инфраструктуры (детских садов, школ, медицинских учреждений, клубов, водопроводов, дорог и т.д.); Развитие потенциала территориальных общин в решении местных проблем, активизация их участия в процессе принятия решений; оказание поддержки в создании инновационных моделей социальных услуг, в том числе, для уязвимых групп населения (лиц с ограниченными возможностями, детей-сирот, бездомных, лиц пожилого возраста, жертв насилия и т.д.).

Донорами УФСИ в разные годы было правительство Германии (KfW), Всемирный банк, Европейский Союз, правительство Японии (JSDF), правительство Швеции (Sida), правительство Великобритании (DFID), Фонд имени Чарльза Стюарта Мотта, Канадское агентство международного развития, Международный фонд "Возрождение", программа развития ООН. 

За годы существования фонда было профинансировано проектов на более 82 млн долларов и более 42 млн евро. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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