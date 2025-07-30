Правительство на фоне соглашения с США об ископаемых обновило состав профильной комиссии
Киев • УНН
Кабинет Министров обновил состав Межведомственной комиссии по соглашениям о разделе продукции. Это решение связано с изменениями в правительстве и важно для реализации украинско-американского соглашения о создании Фонда инвестиций в восстановление Украины.
Правительство обновило состав комиссии по соглашениям о разделе продукции для стимулирования инвестиций, что важно для реализации соглашения с США о полезных ископаемых, сообщили в Минэкономики в среду, пишет УНН.
Детали
"Кабмин обновил состав Межведомственной комиссии, которая занимается заключением и контролем соглашений о разделе продукции", - говорится в сообщении.
Это решение, как указано, связано с изменениями в составе правительства, которые утвердила Верховная Рада 17 июля.
Как отметили в Минэкономики, "предыдущий состав комиссии был утвержден еще в 2013 году, поэтому его обновление - логичный и необходимый шаг". Новые члены комиссии, как сообщается, "будут соответствовать нынешнему составу правительства".
Это важно для реализации украинско-американского соглашения о создании Фонда инвестиций в восстановление Украины, подписанного 30 апреля этого года
Также этот шаг, как сообщили в Минэкономики, - часть Плана Украины: "мы стремимся сделать правила игры для инвесторов понятными и честными". "Это позволит обеспечить реализацию одного из ключевых пунктов Плана Украины, направленного на повышение прозрачности, привлечение инвестиций и повышение эффективности в области недропользования", - отметили в министерстве.
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Справка
Комиссия занимается вопросами, связанными с соглашениями о разделе продукции между государством и инвесторами при разработке недр.