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Правительство на фоне соглашения с США об ископаемых обновило состав профильной комиссии

Киев • УНН

 • 2512 просмотра

Кабинет Министров обновил состав Межведомственной комиссии по соглашениям о разделе продукции. Это решение связано с изменениями в правительстве и важно для реализации украинско-американского соглашения о создании Фонда инвестиций в восстановление Украины.

Правительство на фоне соглашения с США об ископаемых обновило состав профильной комиссии

Правительство обновило состав комиссии по соглашениям о разделе продукции для стимулирования инвестиций, что важно для реализации соглашения с США о полезных ископаемых, сообщили в Минэкономики в среду, пишет УНН.

Детали

"Кабмин обновил состав Межведомственной комиссии, которая занимается заключением и контролем соглашений о разделе продукции", - говорится в сообщении.

Это решение, как указано, связано с изменениями в составе правительства, которые утвердила Верховная Рада 17 июля.

Как отметили в Минэкономики, "предыдущий состав комиссии был утвержден еще в 2013 году, поэтому его обновление - логичный и необходимый шаг". Новые члены комиссии, как сообщается, "будут соответствовать нынешнему составу правительства".

Это важно для реализации украинско-американского соглашения о создании Фонда инвестиций в восстановление Украины, подписанного 30 апреля этого года

- указал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.

Также этот шаг, как сообщили в Минэкономики, - часть Плана Украины: "мы стремимся сделать правила игры для инвесторов понятными и честными". "Это позволит обеспечить реализацию одного из ключевых пунктов Плана Украины, направленного на повышение прозрачности, привлечение инвестиций и повышение эффективности в области недропользования", - отметили в министерстве.

Правительство утвердило перечни критических и стратегических полезных ископаемых и месторождений для соглашений14.07.25, 13:59 • 3606 просмотров

Справка

Комиссия занимается вопросами, связанными с соглашениями о разделе продукции между государством и инвесторами при разработке недр.

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
Верховная Рада
Соединённые Штаты