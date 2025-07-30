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Уряд на тлі угоди з США про копалини оновив склад профільної комісії

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Кабінет Міністрів оновив склад Міжвідомчої комісії з угод про розподіл продукції. Це рішення пов'язане зі змінами в уряді та важливе для реалізації українсько-американської угоди про створення Фонду інвестицій у відновлення України.

Уряд на тлі угоди з США про копалини оновив склад профільної комісії

Уряд оновив склад комісії з угод про розподіл продукції для стимулювання інвестицій, що важливо для реалізації угоди зі США про копалини, повідомили у Мінекономіки у середу, пише УНН.

Деталі

"Кабмін оновив склад Міжвідомчої комісії, яка займається укладанням та контролем угод про розподіл продукції", - ідеться у повідомленні.

Це рішення, як вказано, пов’язане зі змінами в складі уряду, які затвердила Верховна Рада 17 липня.

Як наголосили у Мінекономіки, "попередній склад комісії був затверджений ще у 2013 році, тому його оновлення - логічний і необхідний крок". Нові члени комісії, як повідомляється, "відповідатимуть нинішньому складу уряду".

Це важливо для реалізації українсько-американської угоди про створення Фонду інвестицій у відновлення України, підписаної 30 квітня цього року

- зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Також цей крок, як повідомили у Мінекономіки, - частина Плану України: "ми прагнемо зробити правила гри для інвесторів зрозумілими та чесними". "Це дозволить забезпечити реалізацію одного з ключових пунктів Плану України, спрямованого на підвищення прозорості, залучення інвестицій та підвищення ефективності в галузі надрокористування", - зазначили у міністерстві.

Уряд затвердив переліки критичних і стратегічних корисних копалин та родовищ для угод14.07.25, 13:59 • 3606 переглядiв

Довідково

Комісія займається питаннями, пов'язаними з угодами про розподіл продукції між державою та інвесторами при розробці надр. 

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
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