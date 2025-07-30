Уряд на тлі угоди з США про копалини оновив склад профільної комісії
Київ • УНН
Кабінет Міністрів оновив склад Міжвідомчої комісії з угод про розподіл продукції. Це рішення пов'язане зі змінами в уряді та важливе для реалізації українсько-американської угоди про створення Фонду інвестицій у відновлення України.
Уряд оновив склад комісії з угод про розподіл продукції для стимулювання інвестицій, що важливо для реалізації угоди зі США про копалини, повідомили у Мінекономіки у середу, пише УНН.
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"Кабмін оновив склад Міжвідомчої комісії, яка займається укладанням та контролем угод про розподіл продукції", - ідеться у повідомленні.
Це рішення, як вказано, пов’язане зі змінами в складі уряду, які затвердила Верховна Рада 17 липня.
Як наголосили у Мінекономіки, "попередній склад комісії був затверджений ще у 2013 році, тому його оновлення - логічний і необхідний крок". Нові члени комісії, як повідомляється, "відповідатимуть нинішньому складу уряду".
Це важливо для реалізації українсько-американської угоди про створення Фонду інвестицій у відновлення України, підписаної 30 квітня цього року
Також цей крок, як повідомили у Мінекономіки, - частина Плану України: "ми прагнемо зробити правила гри для інвесторів зрозумілими та чесними". "Це дозволить забезпечити реалізацію одного з ключових пунктів Плану України, спрямованого на підвищення прозорості, залучення інвестицій та підвищення ефективності в галузі надрокористування", - зазначили у міністерстві.
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Довідково
Комісія займається питаннями, пов'язаними з угодами про розподіл продукції між державою та інвесторами при розробці надр.