Правительство Литвы ушло в отставку

$41.760.05
47.640.10
ukenru
07:56 • 288 просмотра
Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев
Эксклюзив
07:35 • 6816 просмотра
Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы
Эксклюзив
07:19 • 17624 просмотра
В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
4 августа, 01:37 • 25215 просмотра
Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию
3 августа, 10:28 • 51162 просмотра
"Есть договоренность об обмене 1200 пленных": Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 223329 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
2 августа, 16:52 • 284817 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo
2 августа, 11:37 • 147483 просмотра
Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр
1 августа, 17:22 • 198647 просмотра
Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 424319 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.1м/с
50%
750мм
Популярные новости
83 погибших и пятеро пропавших без вести в горах Италии за месяц: массовый туризм стал смертельной ловушкой4 августа, 00:27 • 29889 просмотра
Российский БПЛА атаковал молодую женщину в Херсоне4 августа, 00:39 • 35449 просмотра
В США обязали Tesla выплатить 329 миллионов долларов за смертельное ДТП с автопилотом02:53 • 29149 просмотра
Ночная атака рф дронами на Киевскую область затронула один из районов: показали последствияPhoto05:54 • 26994 просмотра
Хмельницкая область подверглась вражеской атаке, предварительно без жертв - ОВА06:42 • 23449 просмотра
публикации
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 152053 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 223252 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 424281 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 237018 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 361690 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Индия
Китай
Реклама
УНН Lite
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 284768 просмотра
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 111324 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 146787 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 158154 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 229790 просмотра
Актуальное
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
M1 Abrams
Boeing AH-64 Apache

Правительство Литвы ушло в отставку

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Правительство Литвы во главе с Гинтаутасом Палуцкасом приняло решение об отставке после вопросов относительно предпринимательского прошлого премьера. Римантас Шаджюс временно возглавит правительство, пока президент не назначит нового премьер-министра.

Правительство Литвы ушло в отставку

Правительство Литвы во главе с Гинтаутасом Палуцкасом на заседании в понедельник приняло решение об отставке, пишет УНН со ссылкой на LRT.lt.

Детали

"Приняв решение покинуть пост премьер-министра, сообщаю, что девятнадцатое правительство Литвы уходит в отставку", – сказал Гинтаутас Палуцкас, открывая заседание.

"Звучит, возможно, немного драматично, но я подаю в отставку, а вы продолжите работу временно, пока новый премьер-министр не решит, какие, как и в каком объеме будут изменения", - отметил он.

Палуцкас добавил, что в понедельник передаст президенту сообщение об отставке.

Министр финансов Литвы Римантас Шаджюс, по данным Elta, будет назначен временным главой правительства страны. Министр финансов заменил главу правительства после двухнедельного отпуска.

Как сообщало агентство BNS, Палуцкас решил уйти в отставку после того, как ему начали задавать все больше вопросов о его предпринимательском прошлом. В случае отставки премьер-министра весь кабинет министров должен уйти в отставку. Закон о правительстве предусматривает, что президент должен быть уведомлен об отставке правительства в тот же день после отставки кабинета министров.

Президент Литвы Гитанас Науседа должен будет подписать указ о принятии отставки правительства и поручении ему временно исполнять обязанности до назначения нового кабмина. Президент также должен будет назначить исполняющего обязанности премьер-министра.

С этого момента и в течение не более чем 15 дней Науседа должен будет представить на рассмотрение Сейма кандидатуру постоянного премьер-министра.

Нового премьера также делегируют социал-демократы, у которых самая большая фракция в парламенте страны. Решение по кандидатуре премьера будет принято на заседании президиума партии в среду.

Если Сейм Литвы одобрит кандидатуру нового премьера, он должен будет не позднее чем в 15-дневный срок представить Сейму новый состав кабмина и согласованную с президентом программу правительства. Программа также должна быть утверждена голосованием.

При смене премьера в этот период также должно быть скорректировано коалиционное соглашение трех партий, поскольку в нем прописано, что "партии обязуются поддерживать коалиционное правительство во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом и действовать в соответствии с этим соглашением и программой правительства", пишет издание.

Демократы, входящие в большинство, не исключают возможности потребовать изменения состава коалиции, исключив из нее партию "Заря Нямунаса".

Агентство BNS сообщало, что Палуцкас также решил уйти с поста главы партии.

Временно руководство Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) перешло к мэру Йонавы Миндаугасу Синкявичюсу - одному из кандидатов на пост премьер-министра, которые обсуждались правлением (ЛСДП).

Руководство ЛСДП также обсуждало три другие кандидатуры: министра социальной защиты и труда Инги Ругинене, первого вице-председателя Сейма Юозаса Олекаса и мэра Вильнюсского района Роберта Духневича.

Отделения ЛСДП также могут выдвигать кандидатов на премьерскую должность до вторника.

Министр обороны Литвы обвинила россию в "высмеивании" США и призвала к военному сдерживанию01.06.25, 15:13 • 5779 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Литва