Правительство Литвы ушло в отставку

Правительство Литвы во главе с Гинтаутасом Палуцкасом на заседании в понедельник приняло решение об отставке, пишет УНН со ссылкой на LRT.lt.

Детали

"Приняв решение покинуть пост премьер-министра, сообщаю, что девятнадцатое правительство Литвы уходит в отставку", – сказал Гинтаутас Палуцкас, открывая заседание.

"Звучит, возможно, немного драматично, но я подаю в отставку, а вы продолжите работу временно, пока новый премьер-министр не решит, какие, как и в каком объеме будут изменения", - отметил он.

Палуцкас добавил, что в понедельник передаст президенту сообщение об отставке.

Министр финансов Литвы Римантас Шаджюс, по данным Elta, будет назначен временным главой правительства страны. Министр финансов заменил главу правительства после двухнедельного отпуска.

Как сообщало агентство BNS, Палуцкас решил уйти в отставку после того, как ему начали задавать все больше вопросов о его предпринимательском прошлом. В случае отставки премьер-министра весь кабинет министров должен уйти в отставку. Закон о правительстве предусматривает, что президент должен быть уведомлен об отставке правительства в тот же день после отставки кабинета министров.

Президент Литвы Гитанас Науседа должен будет подписать указ о принятии отставки правительства и поручении ему временно исполнять обязанности до назначения нового кабмина. Президент также должен будет назначить исполняющего обязанности премьер-министра.

С этого момента и в течение не более чем 15 дней Науседа должен будет представить на рассмотрение Сейма кандидатуру постоянного премьер-министра.

Нового премьера также делегируют социал-демократы, у которых самая большая фракция в парламенте страны. Решение по кандидатуре премьера будет принято на заседании президиума партии в среду.

Если Сейм Литвы одобрит кандидатуру нового премьера, он должен будет не позднее чем в 15-дневный срок представить Сейму новый состав кабмина и согласованную с президентом программу правительства. Программа также должна быть утверждена голосованием.

При смене премьера в этот период также должно быть скорректировано коалиционное соглашение трех партий, поскольку в нем прописано, что "партии обязуются поддерживать коалиционное правительство во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом и действовать в соответствии с этим соглашением и программой правительства", пишет издание.

Демократы, входящие в большинство, не исключают возможности потребовать изменения состава коалиции, исключив из нее партию "Заря Нямунаса".

Агентство BNS сообщало, что Палуцкас также решил уйти с поста главы партии.

Временно руководство Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) перешло к мэру Йонавы Миндаугасу Синкявичюсу - одному из кандидатов на пост премьер-министра, которые обсуждались правлением (ЛСДП).

Руководство ЛСДП также обсуждало три другие кандидатуры: министра социальной защиты и труда Инги Ругинене, первого вице-председателя Сейма Юозаса Олекаса и мэра Вильнюсского района Роберта Духневича.

Отделения ЛСДП также могут выдвигать кандидатов на премьерскую должность до вторника.

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