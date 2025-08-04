Уряд Литви пішов у відставку

Уряд Литви на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом на засіданні у понеділок ухвалив рішення про відставку, пише УНН з посиланням на LRT.lt.

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"Ухваливши рішення залишити посаду прем'єр-міністра, повідомляю, що дев'ятнадцятий уряд Литви йде у відставку", – сказав Гінтаутас Палуцкас, відкриваючи засідання.

"Звучить, можливо, трохи драматично, але я подаю у відставку, а ви продовжите роботу тимчасово, поки новий прем'єр-міністр не вирішить, які, як і в якому обсязі будуть зміни", - зазначив він.

Палуцкас додав, що у понеділок передасть президентові повідомлення про відставку.

Міністр фінансів Литви Рімантас Шаджюс, за даними Elta, буде призначений тимчасовим очільником уряду країни. Міністр фінансів замінив очільника уряду після двотижневої відпустки.

Як повідомляло агентство BNS, Палуцкас вирішив піти у відставку після того, як йому почали ставити все більше запитань про його підприємницьке минуле. У разі відставки прем'єр-міністра весь кабінет міністрів має піти у відставку. Закон про уряд передбачає, що президент має бути повідомлений про відставку уряду того ж дня після відставки кабінету міністрів.

Президент Литви Гітанас Науседа повинен буде підписати указ про ухвалення відставки уряду та доручення йому тимчасово виконувати обов'язки до призначення нового кабміну. Президент також повинен буде призначити виконувача обов'язків прем'єр-міністра.

З цього моменту і протягом не більше ніж 15 днів Науседа повинен буде подати на розгляд Сейму кандидатуру постійного прем'єр-міністра.

Нового прем'єра також делегують соціал-демократи, у яких найбільша фракція в парламенті країни. Рішення щодо кандидатури прем'єра буде ухвалено на засіданні президії партії у середу.

Якщо Сейм Литви схвалить кандидатуру нового прем'єра, він повинен буде не пізніше ніж у 15-денний термін представити Сейму новий склад кабміну та узгоджену з президентом програму уряду. Програма також має бути затверджена голосуванням.

При зміні прем'єра в цей період також має бути скоригована коаліційна угода трьох партій, оскільки в ній прописано, що "партії зобов'язуються підтримувати коаліційний уряд на чолі з прем'єр-міністром Гінтаутасом Палуцкасом та діяти відповідно до цієї угоди та програми уряду", пише видання.

Демократи, що входять до більшості, не виключають можливості вимагати зміни складу коаліції, виключивши з неї партію "Зоря Нямунаса".

Агентство BNS повідомляло, що Палуцкас також вирішив піти з посади голови партії.

Тимчасово керівництво Литовської соціал-демократичної партії (ЛСДП) перейшло до мера Йонави Міндаугаса Синкявічюса - одного з кандидатів на посаду прем'єр-міністра, які обговорювалися правлінням (ЛСДП).

Керівництво ЛСДП також обговорювало три інші кандидатури: міністра соціального захисту та праці Інги Ругінене, першого віце-голови Сейму Юозаса Олекаса та мера Вільнюського району Роберта Духневича.

Відділення ЛСДП також можуть висувати кандидатів на прем'єрську посаду до вівторка.

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