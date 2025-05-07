В "Резерв+" автоматически продлили отсрочки, выданные онлайн
Киев • УНН
В "Резерв+" автоматически продлены отсрочки для студентов, аспирантов, многодетных родителей и людей с инвалидностью. Также можно будет сгенерировать направление на ВВК самостоятельно.
В Министерстве обороны Украины заявили о важном обновлении в "Резерв+". Автоматически продлили отсрочки для тех, кто получил их онлайн. Об этом заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила в Facebook, передает УНН.
Детали
По ее словам, обновленная дата уже должна отображаться в Резерв+ у студентов, аспирантов, многодетных родителей, имеющих детей в одном браке, и людей с инвалидностью.
Кроме того, правительство приняло постановление №560, которое предусматривает, что в Резерв+ можно будет сгенерировать полноценное направление самостоятельно, без электронной подписи руководителя ТЦК.
ТЦК больше не будут отправлять на ВВК людей с инвалидностью.
Спасибо Правительству за поддержку в упрощении процессов для военнообязанных. Продолжаем работать над новыми типами отсрочки
Напомним
Ранее правительство утвердило изменения по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на период военного положения. Обновлены критерии, по которым определяются критически важные для экономики и безопасности Украины предприятия.