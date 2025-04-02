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Бронювання працівників: які оновлені критерії для підприємств

Київ • УНН

 • 24092 перегляди

З 1 квітня бронювання за старими правилами не дійсне. Уряд оновив критерії для бронювання працівників критично важливих підприємств, включаючи енергетику, ОПК та інші.

Бронювання працівників: які оновлені критерії для підприємств

Урядовою постановою від 28 березня затвердили зміни щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на період воєнного стану: оновлено критерії, за якими визначаються критично важливі для економіки та безпеки України підприємства. Про це повідомляє УНН із посиланням на постанову Кабміну № 360 від 28 березня 2025 року, де роз'яснюються зміни.

З 1 квітня всі оформлені за старими правилами бронювання втратять чинність: Мінекономіки роз'яснило01.04.25, 14:16 • 17626 переглядiв

Під бронювання відтепер потрапляють працівники:

  • державних підприємств Міноборони України «Агенція оборонних закупівель» та “Державний оператор тилу”;
    • працівники суб’єктів господарювання (виробники електро- та тепло- енергії), до складу яких входять виробничі (генеруючі) потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії рф;
      • працівники підприємств, які обслуговують об’єкти, що входять до переліку об’єктів критичної інфраструктури та життєзабезпечення;
        • працівники нафтопереробних підприємств, у статутному капіталі яких понад 25% акцій належать державі.

          Що ще передбачається

          Також у новій постанові зазначено, що кількість заброньованих військовозобов’язаних працівників підприємств, які виробляють та транспортують теплоенергію та надають споживачам послуги з її постачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами, повинна становити не більше ніж 75% від всіх військовозобов’язаних працівників таких підприємств.

          Також, згідно з постановою, у загальну кількість військовозобов'язаних не враховуватимуть військовозобов'язаних, заброньованих іншими підприємствами, установами, організаціями.

          Військовозобов’язані, які обіймають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, отримують можливість бронювання за умови, якщо працюють не менше ніж 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців перед датою передання списку на бронювання.

          Бронювання або анулювання відстрочки членів наглядових рад суб’єктів господарювання (які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та вартість активів яких перевищує 200 млн грн) та особливо важливих для економіки підприємств (вартість активів яких перевищує 2 млрд грн або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 млрд грн) здійснюється через "Дію" за списками або електронною заявою. Їх формує уповноважена особою держоргану, які визначили суб’єкт господарювання критично важливим підприємством або установою.

          Під оновлені критерії для визначення критично важливих установ підпадають:

          • державні й комунальні підприємства, установи і організації, у статутному капіталі яких понад 50% акцій належать державі або перебувають в комунальній власності;
            • господарські товариства, частка держави або комунальної власності в яких становить 100%;
              • суб’єкти господарювання (виробників електро- та тепло- енергії), до складу яких входять виробничі потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії рф;
                • підприємства, що обслуговують об’єкти, внесені до переліку об’єктів критичної інфраструктури та життєзабезпечення;
                  • оператори газорозподільних систем;
                    • нафтопереробні підприємства, у статутному капіталі яких понад 25% акцій належать державі (за останній календарний місяць зарплатня становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за 4 квартал 2021 року).

                      Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри 02.04.25, 10:52 • 213789 переглядiв

                      Альона Уткіна

                      Альона Уткіна

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