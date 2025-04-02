Бронирование работников: какие обновленные критерии для предприятий

Правительственным постановлением от 28 марта утвердили изменения по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на период военного положения: обновлены критерии, по которым определяются критически важные для экономики и безопасности Украины предприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление Кабмина № 360 от 28 марта 2025 года, где разъясняются изменения.

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Под бронирование отныне попадают работники:

государственных предприятий Минобороны Украины «Агентство оборонных закупок» и “Государственный оператор тыла”;

работники субъектов хозяйствования (производители электро- и тепло- энергии), в состав которых входят производственные (генерирующие) мощности, которые были разрушены или повреждены в результате вооруженной агрессии рф;

работники предприятий, обслуживающих объекты, входящие в перечень объектов критической инфраструктуры и жизнеобеспечения;

работники нефтеперерабатывающих предприятий, в уставном капитале которых более 25% акций принадлежат государству.

Что еще предусматривается

Также в новом постановлении указано, что количество забронированных военнообязанных работников предприятий, производящих и транспортирующих теплоэнергию и предоставляющих потребителям услуги по ее поставке, централизованному снабжению горячей воды, централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, управлению бытовыми отходами, должно составлять не более 75% от всех военнообязанных работников таких предприятий.

Также, согласно постановлению, в общее количество военнообязанных не будут учитывать военнообязанных, забронированных другими предприятиями, учреждениями, организациями.

Военнообязанные, занимающие должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий, получают возможность бронирования при условии, если работают не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев перед датой передачи списка на бронирование.

Бронирование или аннулирование отсрочки членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования (имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и стоимость активов которых превышает 200 млн грн) и особо важных для экономики предприятий (стоимость активов которых превышает 2 млрд грн или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 млрд грн) осуществляется через "Дія" по спискам или электронному заявлению. Их формирует уполномоченное лицо госоргана, которые определили субъект хозяйствования критически важным предприятием или учреждением.

Под обновленные критерии для определения критически важных учреждений подпадают:

государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству или находятся в коммунальной собственности;

хозяйственные общества, доля государства или коммунальной собственности в которых составляет 100%;

субъекты хозяйствования (производителей электро- и тепло- энергии), в состав которых входят производственные мощности, которые были разрушены или повреждены в результате вооруженной агрессии рф;

предприятия, обслуживающие объекты, внесенные в перечень объектов критической инфраструктуры и жизнеобеспечения;

операторы газораспределительных систем;

нефтеперерабатывающие предприятия, в уставном капитале которых более 25% акций принадлежат государству (за последний календарный месяц зарплата составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за 4 квартал 2021 года).

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