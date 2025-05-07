У "Резерв+" автоматично продовжили відстрочки, видані онлайн

У Міністерстві оборони України заявили про важливе оновлення у "Резерв+". Автоматично продовжили відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн. Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила у Facebook, передає УНН.

За її словами, оновлена дата вже має відображатися у Резерв+ у студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю.

Крім того, уряд ухвалив постанову №560, яка передбачає, що у Резерв+ можна буде згенерувати повноцінне направлення самостійно, без електронного підпису керівника ТЦК.

ТЦК більше не відправлятимуть на ВЛК людей з інвалідністю.

Дякую Уряду за підтримку у спрощенні процесів для військовозобов'язаних. Продовжуємо працювати над новими типами відстрочоку