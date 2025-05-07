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У "Резерв+" автоматично продовжили відстрочки, видані онлайн

Київ • УНН

 • 1892 перегляди

У "Резерв+" автоматично продовжено відстрочки для студентів, аспірантів, багатодітних батьків та людей з інвалідністю. Також можна буде згенерувати направлення на ВЛК самостійно.

У "Резерв+" автоматично продовжили відстрочки, видані онлайн

У Міністерстві оборони України заявили про важливе оновлення у "Резерв+". Автоматично продовжили відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн. Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила у Facebook, передає УНН.

Деталі

За її словами, оновлена дата вже має відображатися у Резерв+ у студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю.

Крім того, уряд ухвалив постанову №560, яка передбачає, що у Резерв+ можна буде згенерувати повноцінне направлення самостійно, без електронного підпису керівника ТЦК.

ТЦК більше не відправлятимуть на ВЛК людей з інвалідністю.

Дякую Уряду за підтримку у спрощенні процесів для військовозобов'язаних. Продовжуємо працювати над новими типами відстрочоку

- написала заступниця міністра.

Нагадаємо

Раніше уряд затвердив зміни щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на період воєнного стану. Оновлено критерії, за якими визначаються критично важливі для економіки та безпеки України підприємства.

Лілія Набока

Лілія Набока

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