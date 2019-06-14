Правду о последствиях загрязнения реки Рось можно услышать разве что от экологов - Тригубенко

Он напомнил, что в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось. Это произошло 9 июня. На следующий день ГСЧС отчиталась о том, что превышения предельной концентрации химикатов в реке Рось не обнаружено, пишет нардеп.

"В Киевской ОГА тоже сделали "подбадривающее" заявление... типа, "по предварительной информации, гербициды не повлияли на состояние воды в реке".

Экологи, в свою очередь, не такие спокойные. Всеукраинская экологическая лига озвучила требование о публичности информации о результатах исследований реки Рось после ее загрязнения ядохимикатами", - рассказал Тригубенко.

Результаты исследования водоема "Нижний пруд" в Винницкой области, куда непосредственно попали химические соединения в результате ДТП с автомобилем, стали известны 12 июня, напоминает нардеп.

"Контроллеры зафиксировали превышение концентрации ядохимикатов в сотни раз!

Далее любые попытки, если они будут, скрывать правду о потенциальной опасности от этого инцидента не имеют никакого смысла", - написал Тригубенко.

Прогнозы относительно последствий экологической катастрофы неутешительные, продолжил Тригубенко, ссылаясь на данные эколога Татьяны Лампик. Во-первых, потому что реку Рось очистить от химикатов невозможно. Во-вторых, потому что вероятность попадания ядовитых веществ в реку Днепр достаточно большая, добавил нардеп.

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"Поэтому, поскольку надеяться на полную откровенность со стороны ответственных органов не приходится, давайте прислушиваться к словам и заявлениям все же экологов. Они сейчас бьют тревогу, как когда-то это делали именно ученые в первые дни трагедии на Чернобыльской АЭС. Конечно, эти события не сравнимы по масштабам и последствиям, но вопрос безопасности населения должен быть актуальным всегда", - написал он.

Нардеп призвал жителей прилегающих к реке Рось территорий заботиться о своем здоровье.

"А именно - не купаться в реке, пить привозную воду и следить, где и что пьют ваши дети..." - резюмировал Тригубенко.

Напомним, как писал УНН, 10 июня в городе Белая Церковь Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила восстановить водоснабжение, которое накануне было остановлено из-за попадания 1 тонны инсектицида в приток реки Рось.