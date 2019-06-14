Правду про наслідки забруднення річки Рось можна почути хіба що від екологів - Тригубенко

Він нагадав, що у результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось. Це сталося 9 червня. Наступного дня ДСНС відзвітувала про те, що перевищення граничної концентрації хімікатів у річці Рось не виявлено, пише нардеп.

"В Київській ОДА і собі зробили "підбадьоруючу" заяву... типу, "за попередньою інформацією, гербіциди не вплинули на стан води у річці".

Екологи, у свою чергу, не такі спокійні. Всеукраїнська екологічна ліга озвучила вимогу про публічність інформації стосовно результатів досліджень річки Рось після її забруднення отрутохімікатами", - розповів Тригубенко.

Результати дослідження водойми "Нижній ставок" на Вінниччині, куди безпосередньо потрапили хімічні сполуки внаслідок ДТП з автомобілем, стали відомі 12 червня, нагадує нардеп.

"Контролери зафіксували перевищення концентрації отрутохімікатів у сотні разів!

Далі будь-які спроби, якщо вони будуть, приховувати правду про потенційну небезпеку від цього інциденту не мають жодного змісту", - написав Тригубенко.

Прогнози щодо наслідків екологічної катастрофи невтішні, продовжив Тригубенко, посилаючись на дані еколога Тетяни Лампіки. По-перше, тому що річку Рось очистити від хімікатів неможливо. По-друге, тому що ймовірність потрапляння отруйних речовин у річку Дніпро є досить великою, додав нардеп.

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"Тому, оскільки сподіватися на цілковиту відвертість з боку відповідальних органів не доводиться, давайте дослухатися до слів та заяв все ж екологів. Вони зараз б'ють на сполох, як колись це робили саме вчені у перші дні трагедії на Чорнобильській АЕС. Звичайно, що ці події не порівнювані за масштабами та наслідками, але питання безпеки населення має бути актуальним завжди", - написав він.

Нардеп закликав жителів прилеглих до річки Рось територій дбати про своє здоров'я.

"А саме - не купатися у річці, пити привозну воду та слідкувати, де і що п'ють ваші діти..." - резюмував Тригубенко.

Нагадаємо, як писав УНН, 10 червня у місті Біла Церква Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила відновити водопостачання, яке напередодні було зупинено через потрапляння 1 тонни інсектициду до притоки річки Рось.