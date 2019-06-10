У Білій Церкві відновили водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Сьогодні у місті Біла Церква Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила відновити роботу насосно-фільтрувальної станції, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ДСНС України.
“Рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. Біла Церква вирішено з 20 години 10 червня відновити роботу насосно-фільтрувальної станції м. Біла Церква”, — йдеться в повідомленні ДСНС.
Повідомляється, що державним підприємством “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України” було проведено аналіз проб води із річки Рось у місцях питного водозабору Білої Церкви.
Перевищень нормативних концентрацій, встановлених ДСТУ 4808:2007 “Джерела централізованого питного водопостачання”, та екологічних нормативів якості не було виявлено.
Як повідомляв УНН, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось. Ймовірно, отрутохімікат вже досяг самої річки.
За фактом події слідчі Погребищенського відділення поліції відкрили кримінальне провадження.