В Белой Церкви восстановили водоснабжение

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7 марта, 06:35 • 106293 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134683 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143307 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129496 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 129972 просмотра

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Сегодня в городе Белая Церковь Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила возобновить работу насосно-фильтровальной станции, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС Украины.

"Решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Белая Церковь решено с 20 часа 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции м. Белая Церковь", - говорится в сообщении ДСНС.

Сообщается, что государственным предприятием "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины" был проведен анализ проб воды из реки Рось в местах питьевого водозабора Белой Церкви.

Превышений нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808: 2007 "Источники централизованного питьевого водоснабжения", и экологических нормативов качества не было обнаружено.

Как сообщал УНН, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось. Вероятно, ядохимикат уже достиг самой реки.

По факту происшествия следователи Погребищенского отделения полиции открыли уголовное производство.

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