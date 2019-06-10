В Белой Церкви восстановили водоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Сегодня в городе Белая Церковь Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила возобновить работу насосно-фильтровальной станции, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС Украины.
"Решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Белая Церковь решено с 20 часа 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции м. Белая Церковь", - говорится в сообщении ДСНС.
Сообщается, что государственным предприятием "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины" был проведен анализ проб воды из реки Рось в местах питьевого водозабора Белой Церкви.
Превышений нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808: 2007 "Источники централизованного питьевого водоснабжения", и экологических нормативов качества не было обнаружено.
Как сообщал УНН, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось. Вероятно, ядохимикат уже достиг самой реки.
По факту происшествия следователи Погребищенского отделения полиции открыли уголовное производство.