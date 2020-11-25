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Работал на Генштаб РФ: командира подразделения Нацгвардии уличили в государственной измене

Работал на Генштаб РФ: командира подразделения Нацгвардии уличили в государственной измене

Киев  •  УНН

 • 23132 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Военная контрразведка СБУ разоблачила на государственной измене командира подразделения Национальной гвардии, он занимался передачей информации спецслужбам России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

“По данным следствия, украинский военнослужащий в 2019 году был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ. По заданию кураторов, агент собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе проведения неотложных следственных действий по месту службы и жительства фигуранта получены доказательства его противоправной деятельности.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 (“государственная измена”) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что задержанного контрразведчиками в марте бывшего военнослужащего Вооруженных сил, работавшего на ФСБ, будут судить по статье “Государственная измена”.

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