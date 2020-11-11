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Військового ЗСУ, який працював на російську ФСБ, судитимуть за державну зраду

Київ • УНН

 • 12830 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Затриманого контррозвідниками у березні колишнього військовослужбовця Збройних сіл, який працював на ФСБ, судитимуть за статтею "Державна зрада". Про це інформує пресслужба СБУ, передає УНН.

"Контррозвідка Служби безпеки України у березні цього року затримала колишнього військовослужбовця ЗСУ, який був завербований спецслужбами РФ. Слідчі завершили розслідування у межах кримінального провадження за статтею "Державна зрада", обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна", - повідомили в пресслужбі.

За даними СБУ, військовий за завданням агресора збирав відомості про військові об’єкти, які дислокуються на території Волинської області. Також ворога цікавила інформація про учасників АТО/ООС.

Нагадаємо, раніше Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час спроби вчинення диверсії на об’єкті критичної інфраструктури на Рівненщині.

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