Військового ЗСУ, який працював на російську ФСБ, судитимуть за державну зраду

"Контррозвідка Служби безпеки України у березні цього року затримала колишнього військовослужбовця ЗСУ, який був завербований спецслужбами РФ. Слідчі завершили розслідування у межах кримінального провадження за статтею "Державна зрада", обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна", - повідомили в пресслужбі.

За даними СБУ, військовий за завданням агресора збирав відомості про військові об’єкти, які дислокуються на території Волинської області. Також ворога цікавила інформація про учасників АТО/ООС.

Нагадаємо, раніше Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час спроби вчинення диверсії на об’єкті критичної інфраструктури на Рівненщині.