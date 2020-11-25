Працював на Генштаб РФ: командира підрозділу Нацгвардії викрили на державній зраді
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Військова контррозвідка СБУ викрила на державній зраді командира підрозділу Національної гвардії, він займався передачею інформації спецслужбам Росії. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає УНН.
“За даними слідства, український військовослужбовець у 2019 році був завербований представниками ГУ Генштабу ЗС РФ. За завданням кураторів, агент збирав інформацію щодо надання міжнародними партнерами військової допомоги підрозділам Нацгвардії та діяльності іноземних інструкторів. Також російську розвідку цікавили схеми розташування українських військових об’єктів”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в ході проведення невідкладних слідчих дій за місцем служби і проживання фігуранта отримано докази його протиправної діяльності.
Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 (“державна зрада”) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, що затриманого контррозвідниками у березні колишнього військовослужбовця Збройних сил, який працював на ФСБ, судитимуть за статтею “Державна зрада”.