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Иск разыскиваемого Тарпана против журналистов будет рассматривать одна из первых судей, назначенных Зеленским

Иск разыскиваемого Тарпана против журналистов будет рассматривать одна из первых судей, назначенных Зеленским

Киев • УНН

 • 280737 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Иск разыскиваемого экс-депутата Руслана Тарпана против журналистов будет рассматривать назначенная Владимиром Зеленским судья Шевченковского районного суда Наталья Аббасова, передает УНН.

Адвокаты Тарпана через суд пытаются запретить СМИ называть его имя и фамилию в новостях.

Судья и иск

Наталья Аббасова – одна из первых назначенных судей Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла соответствующий отбор. За время своей работы (а это почти 2 года) судья не была замечена в громких скандалах или принятии коррупционных решений. До назначения судьей Аббасова работала помощницей судьи в кассационном хозяйственном суде Верховного суда.

Сейчас же, на рассмотрении в Аббасовой находится иск адвокатов разыскиваемого МВД Украины Руслана Тарпана к журналистам ИА "УНН". 

Иск касается ряда новостей, публикуемых журналистами агентства в отношении Тарпана, в частности, фактов его уголовного преследования в Украине, данных относительно его межгосударственного розыска, решений и постановлений суда, вынесенных в рамках досудебного расследования производств Тарпана и т.д.

Тарпану и его защитникам, вероятно, не нравится, что СМИ интересуются персоной бывшего одесского депутата, напоминают общественности о том, что он выехал из Украины еще в 2017 году и до сих пор находится за границей, о том, что он имеет статус подозреваемого в громком уголовном производстве по факту хищения государственных средств на проекте "Глубоководный выпуск", а также о том, что прокуратура принимает меры по подготовке запроса на экстрадицию Тарпана в Украину.

Его защитники в своем иске указывают на якобы нарушения со стороны СМИ "неимущественных прав" их подзащитного лица. Мол, нельзя без его разрешения писать о нем новости, вспоминать его фамилию. Однако такая их позиция противоречит не только здравому смыслу, но и содержит признаки препятствования работе журналистов. Особенно, если учесть тот факт, что Тарпан всегда был настолько публичным лицом, что имеет даже собственную страницу в "Википедии". Это уже не говоря о том, что освещение деятельности правоохранительных органов Украины, которые расследуют преступления, разыскивают подозреваемых и принимают меры по их задержанию, является законным правом любого СМИ в Украине.

Давление на СМИ, прокуроров и свидетелей

Безосновательные иски Тарпана к журналистам редакция УНН расценивает как попытку давления на независимое медиа. Тем более что давить на тех, кто не нравится Тарпану, кажется, нормальная для этого подозреваемая практика.

Ведь напомним, что адвокаты Тарпана ранее через суд даже регистрировали уголовные производства против прокуроров, которые готовили Тарпану сообщения о подозрении. Тогда ГБР, исследовав факты и, вероятно, подлинные мотивы адвокатов Тарпана, дело против прокуроров закрыло, как "безосновательное". 

А в Верховной Раде этот случай откровенно назвали "злоупотреблением адвокатов" Тарпана.

Кроме того, в одном из определений суда по делу "Глубоководного выпуска", сторона обвинения указывала, что "Тарпан мог оказывать давление на свидетелей".

Добавим

Очередное заседание суда по рассмотрению иска адвокатов Тарпана против журналистов запланировано на 5 августа.

В то же время, как отмечают юристы, как в исковом заявлении, так и в заявлении об изменении предмета иска, представителем Тарпана не указана информация, требуемая ГПК, а именно - не указан адрес его проживания или пребывания, почтовый индекс, адрес электронной почты и номер телефона.

Вместо информации, требуемой ГПК Украины, представитель Тарпана указал адрес, индекс, адрес электронной почты и номер телефона Адвокатского объединения и самого адвоката.

Кроме того, в исковом заявлении Тарпана и заявлении об изменении предмета иска говорится, что «Во исполнение требований п.10 ч.3 ст. 175 ГПК Украины Истец подтверждает, что не подано другого иска к Ответчиков с тем же предметом и по тем же основаниям, что изложены в данном исковом заявлении».

«Однако по состоянию на день подачи искового заявления Истецом были поданы другие иски к Ответчикам с тем же предметом и по тем же основаниям, что изложены в данном исковом заявлении. В частности, по состоянию на дату подачи Искового заявления, 04.02.2022 года, в производстве Шевченковского районного суда находились другие дела, что также является нарушением процессуального права», - подчеркнул юрист.

Очевидно, после ознакомления с изложенными в письменном виде аргументами ИА "УНН", судья будет иметь достаточно фактов и мотивов, для вынесения все же правомерного и справедливого решения в этом производстве. Тем более, что ранее госпожа Аббасова действительно руководствовалась в своей профессиональной деятельности законами и избегала любых коррупционных связей.

Напомним

Руслан Тарпан подозревается в хищении средств при строительстве одесского “Глубоководного выпуска” и с 2017 года находится в розыске МВД Украины.

Не так давно Тарпан был внесен в базу “Миротворца” как “коррупционер и диверсант в сфере экономики". А также как лицо, "подозреваемое в связях с фсб россии”

В настоящее время органы прокуратуры Одесской области занимаются подготовкой документов экстрадиции Тарпана в Украину.

Украинские Национальные Новости

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