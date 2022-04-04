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Адвокати заочно арештованого Тарпана спробували поновити переслідування одеських прокурорів: суд не дозволив

Київ • УНН

 • 139913 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Адвокат заочно арештованого колишнього депутата одеської міськради Руслана Тарпана Дмитро Безмаль подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Заводського районного суду Миколаєва про закриття кримінального провадження ДБР № 62020150000000876. Останнє було ініційоване захисниками Тарпана проти одеських прокурорів, які й домоглися заочного арешту підозрюваного. Вказане провадження ДБР напередодні закрило через відсутність складу кримінального правопорушення у діях прокурорів, передає УНН

Адвокати заочно арештованого Тарпана спробували поновити переслідування одеських прокурорів: суд не дозволив

Суть

В апеляції на закриття провадження проти прокурорів, адвокати Тарпана просили суд про його поновлення, йдеться у відповідній ухвалі

Однак, суд відповідну скаргу захисників втікача не підтримав.

Деталі справи

На початку лютого Державне Бюро Розслідувань закрило провадження, ініційоване адвокатами Тарпана проти прокурорів Романа Тіліка та Олександра Чечітко.

Спроби безпідставного (як встановили слідчі ДБР та суд) кримінального переслідування прокурорів, які власне розслідують факти протиправної діяльності Тарпана, нардеп Ярослав Юрчишин назвав тиском та "зловживанням" з боку адвокатів підозрюваного. 

До теми

Руслан Тарпан - ексдепутат одеської міськради та головний підозрюваний у розкраданні держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”.

Він перебуває у міжнародному розшуку.

Після рішення суду про заочний арешт Тарпана, прокуратура розпочала підготовку документів на його екстрадицію.

Зараз Тарпан може перебувати в ОАЕ або Росії.

За словами Ігоря Мосійчука, в умовах військово стану в Україні, екстрадицією Тарпана тепер має займатися військова прокуратура. Тим паче, що не виключена його співпраця з федеральними органами країни-агресора, про що повідомляв "Стопкор".

Зокрема, у 2016 році він отримав подяку за участь у виставці автомобільної та мотоциклетної техніки, яка була організована ФСО РФ.

“З Вашою участю було створено та показано унікальну виставкову експозицію, яка викликала непідробний інтерес та захоплені відгуки у фахівців та широкого загалу, дозволила проілюструвати історію нашої країни через історію кращих зразків автомобільної та мотоциклетної техніки, продемонструвати престиж та славу Російської держави”, — йдеться у тексті подяки.
На той момент, коли Тарпан отримував нагороду від російських служб, в Україні вже 2 роки тривала війна з Росією.

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