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Адвокаты заочно арестованного Тарпана попытались возобновить преследование одесских прокуроров: суд не разрешил

Киев • УНН

 • 139912 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Адвокат заочно арестованного бывшего депутата одесского горсовета Руслана Тарпана Дмитрий Безмаль подал апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Заводского районного суда Николаева о закрытии уголовного производства ГБР № 62020150000000876. Последнее было инициировано защитниками Тарпана против одесских прокуроров, которые и добились заочного ареста подозреваемого. Указанное производство ГБР накануне закрыло из-за отсутствия состава уголовного правонарушения в действиях прокуроров, передает УНН.

Адвокаты заочно арестованного Тарпана попытались возобновить преследование одесских прокуроров: суд не разрешил

Суть

В апелляции на закрытие производства в отношении прокуроров, адвокаты Тарпана просили суд о его восстановлении, говорится в соответствующем постановлении.

Однако, суд соответствующую жалобу защитников беглеца не поддержал.

Детали дела

В начале февраля Государственное Бюро расследований закрыло производство, инициированное адвокатами Тарпана против прокуроров Романа Тилика и Александра Чечитко.

Попытки произвольного (как установили следователи ГБР и суд) уголовного преследования прокуроров, которые расследуют факты противоправной деятельности Тарпана, нардеп Ярослав Юрчишин назвал давлением и "злоупотреблением" со стороны адвокатов подозреваемого.

К теме

Руслан Тарпан - экс-депутат одесского горсовета и главный подозреваемый в хищении госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”.

Он находится в международном розыске.

После решения суда о заочном аресте Тарпана, прокуратура начала подготовку документов на его экстрадицию.

Сейчас Тарпан может находиться в ОАЭ или россии.

По словами Игоря Мосийчука, в условиях военно состояния в Украине, экстрадицией Тарпана теперь должна заниматься военная прокуратура. Тем более, что не исключено его сотрудничество с федеральными органами страны-агрессора, о чем сообщал "Стопкор".

В частности, в 2016 году он получил благодарность за участие в выставке автомобильной и мотоциклетной техники, которая была организована ФСО РФ.

“С Вашим участием было создано и показано уникальную выставочную экспозицию, которая вызвала неподдельный интерес и восторженные отзывы у специалистов и широкого круга читателей, позволившей проиллюстрировать историю нашей страны через историю лучших образцов автомобильной и мотоциклетной техники, продемонстрировать престиж и славу российского государства”, — говорится в тексте благодарности.

В тот момент, когда Тарпан получал награду от российских служб, в Украине уже 2 года шла война с россией.

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