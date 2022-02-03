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ДБР закрило провадження, ініційоване адвокатами Тарпана проти прокурорів: доказів винуватості немає

ДБР закрило провадження, ініційоване адвокатами Тарпана проти прокурорів: доказів винуватості немає

Київ • УНН

 • 25305 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Територіальне управління Державного бюро розслідувань закрило кримінальне провадження проти прокурорів Романа Тіліка та Олександра Чечітка, яке було ініційоване адвокатами Руслана Тарпана, ексдепутата, якого підозрюють у розкраданні держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідну ухвалу суду.

Цитата:

“Матеріалами кримінального провадження встановлено, що рішення про закриття кримінального провадження слідчим прийнято на підставі повного дослідження всіх фактичних обставин кримінального провадження. У відповідності до вимог кримінального процесуального закону, дослідивши обставини, на які посилається заявник, слідчий обґрунтовано дійшов висновку про відсутність достатніх об'єктивних даних, які могли б свідчити про наявність в діях прокурорів Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України”, - йдеться в документі.

Нагадаємо

Раніше адвокати ексдепутата неодноразово намагалися відвести прокурорів (Романа Тіліка та Олександра Чечітко - ред.), які займалися справою “Глибоководного випуску”. Однак суд не знаходив підстав для відводу. Ба більше - судді констатували, що захисники Тарпана “зловживають" своїми правами під час судових слухань.

Окрім того, адвокати Тарпана з метою тиску на прокурорів у провадженні та їх виключення зі справи "Глибоководного випуску" самі ж ініціювали проти обвинувачів кримінальне провадження. Зареєструвати його їм вдалося лише через суд. Саме цей "аргумент" вони й використовували для своїх клопотань про "відводи". У такий спосіб, зокрема, затягували процес обрання міри запобіжного заходу Тарпану.

Роман Тілік та Олександр Чечітко минулого року домоглися заочного арешту Тарпана, як головного підозрюваного у розкраданні сотень мільйонів гривень на проекті "Глибоководний випуск". Відтепер Тарпану загрожує екстрадиція в Україну. У прокуратурі наголошують - почнуть цей процес одразу після розгляду апеляційної скарги, яку подала сторона захисту Руслана Тарпана на рішення суду щодо його заочного арешту.

Українські Національні Новини

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