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Захисник Руслана Тарпана втретє спробував відвести прокурора, що домігся арешту його клієнта

Захисник Руслана Тарпана втретє спробував відвести прокурора, що домігся арешту його клієнта

Київ • УНН

 • 14200 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Адвокат колишнього депутата Одеської міськради Руслана Тарпана втретє намагався відвести прокурора Олександра Чечітко, який домігся заочного арешту його клієнта наприкінц грудня минулого року. Суд клопотання про відвід знову відхилив, повідомляє УНН з посиланням на Ухвалу.

Деталі

Захисник Тарпана Іваненко Т. звернувся до суду із заявою про відвід прокурора у справі "Глибоководного випуску" Чечітко О.

Після ознайомлення з матеріалами справи, слідчий суддя заявив про відсутність підстав для відводу і вимогу адвоката не задовольнив.

До теми

Адвокати бізнесмена-втікача Руслана Тарпана й раніше (щонайменше двічі - ред.) намагалися відвести прокурорів у справі "Глибоководного випуску" - Романа Тіліка і Олександра Чечітко. Також вони вимагали й відводу слідчого судді Чаплицького. Усі ці клопотання не були задоволені.

Ба більше, судді констатували, що захисники Тарпана “зловживають" своїми правами під час судових слухань.

Крім того, адвокати Тарпана з метою тиску на прокурорів у провадженні та їх виключення зі справи "Глибоководного випуску" самі ж ініціювали проти обвинувачів кримінальне провадження. Зареєструвати його їм вдалося лише через суд. І тепер саме цей "аргумент" вони використовують для своїх клопотань про "відводи". У такий спосіб, зокрема, затягували процес обрання міри запобіжного заходу Тарпану.

Про прокурорів

Прокурори Тілік та Чечітко домоглися у грудні заочного арешту Тарпана, як головного підозрюваного у розкраданні сотень мільйонів гривень на проекті "Глибоководний випуск". Відтепер Тарпану загрожує екстрадиція в Україну.

Нагадаємо

Адвокат Тарпана Іваненко Т.М.(з юридичної компанії LES — ред.), відомий захистом інтересів 20-річного винуватця смертельного ДТП на Столичному шосе Микити Слободського. Стараннями цього захисника молодик, який напідпитку сів за кермо, й досі не поніс покарання.

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