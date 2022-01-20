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Защитник Руслана Тарпана в третий раз попытался отвести прокурора, добившегося ареста его клиента

Защитник Руслана Тарпана в третий раз попытался отвести прокурора, добившегося ареста его клиента

Киев • УНН

 • 14197 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Адвокат бывшего депутата Одесского горсовета Руслана Тарпана в третий раз пытался отвести прокурора Александра Чечитко, добившегося заочного ареста его клиента в конце декабря прошлого года. Суд ходатайство об отводе вновь отклонил, сообщает УНН со ссылкой на Постановление.

Детали

Защитник Тарпана Иваненко Т. обратился в суд с заявлением об отводе прокурора по делу "Глубоководного выпуска" Чечитко А.

После ознакомления с материалами дела, следственный судья заявил об отсутствии оснований для отвода и требование адвоката не удовлетворил.

К теме

Адвокаты беглого бизнесмена Руслана Тарпана и ранее (по меньшей мере дважды - ред.) пытались отвести прокуроров по делу "глубоководного выпуска" - Романа Тилика и Александра Чечитко. Также они требовали и отвода следственного судьи Чаплицкого. Все эти ходатайства не были удовлетворены.

Более того, судьи констатировали, что защитники Тарпана “злоупотребляют" своими правами во время судебных слушаний.

Кроме того, адвокаты Тарпана с целью давления на прокуроров в производстве и их исключения из дела "Глубоководного выпуска" сами же инициировали против обвинителей уголовное производство. Зарегистрировать его им удалось только через суд. И теперь именно этот "аргумент" они используют для своих ходатайств об "отводах". Таким образом, в частности, затягивали процесс избрания меры пресечения Тарпану.

Про прокуроров

Прокуроры Тилик и Чечитко добились в декабре заочного ареста Тарпана, как главного подозреваемого в хищении сотен миллионов гривен на проекте "Глубоководный выпуск". Отныне Тарпану грозит экстрадиция в Украину.

Напомним

Адвокат Тарпана Иваненко Т. М. (из юридической компании LES — ред.), известен защитой интересов 20-летнего виновника смертельного ДТП на Столичном шоссе Никиты Слободского. Стараниями этого защитника подвыпивший молодой человек, который сел за руль, до сих пор не понес наказания.

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