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Руслан Тарпан може чинити тиск на свідків у справі “Глибоководний випуск” - ухвала суду

Руслан Тарпан може чинити тиск на свідків у справі “Глибоководний випуск” - ухвала суду

Київ • УНН

 • 15962 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Сторона обвинувачення ексдепутата Руслана Тарпана, який є головним підозрюваним у розкраданні держкоштів під час будівництва проекту “Глибоководний випуск”, вважає, що Тарпан може чинити тиск на свідків по цій справі. Про це йдеться в Ухвалі Київського районного суду міста Одеса, передає УНН.

Цитата

“На переконання сторони обвинувачення, в цьому провадженні існують ризики, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків та співучасників інкримінованих злочинів (...) Ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом”, - наголошується в документі.

До теми

Слідчі наголошують - під час будівництва проекту “Глибоководний випуск” група осіб, яку організував Руслан Тарпан, лише на пластикових трубах привласнила понад 82 млн грн з бюджету. Всього на проекті було розкрадено понад 300 млн грн.

Через всі ці та інші звинувачення, Руслан Тарпан зараз перебуває під заочним арештом. Однак його вже 4 роки немає в країні, і, ймовірно, він переховується в ОАЕ чи Болгарії. Нещодавно слідчі виявили у нього аж 3 закордонні паспорти.

На думку слідства й суду, факт наявності у Тарпана болгарського громадянства, дозволу на проживання в ОАЕ та одразу трьох паспортів для виїзду за кордон підвищують ймовірність того, що підозрюваний й надалі буде намагатися переховуватися від українського правосуддя.

Водночас на думку народних депутатів, Генеральна прокуратура України повинна зробити все, аби Тарпана все ж екстрадували в Україну.

В Одеські обласній прокуратурі вже підтвердили наміри розпочати цю процедуру після розгляду апеляційної скарги адвокатів на міру запобіжного заходу Тарпану.

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