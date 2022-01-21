На завищенні вартості робіт під час будівництва “Глибоководного випуску” група Тарпана заволоділа понад 140 млн грн, — суд
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Під час будівництва одеського проекту “Глибоководний випуск” група осіб, яку організував Руслан Тарпан, заволоділа понад 140 млн грн бюджетних коштів. Всього на проекті було привласнено понад 300 млн грн. Про це йдеться в Ухвалі Київського районного суду міста Одеса, передає УНН.
Цитата
“Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт з будівництва глибоководного випуску.
За цією схемою ОСОБА_1 (Руслан Тарпан, — ред.) забезпечено укладання підконтрольним йому ПП “Ремерцентр” договору субпідряду з підконтрольним йому ж ПП “Інно-Трейдінг” та подальше складання їх службовими особами документів первинного бухгалтерського обліку, що містять відомості про завищену ціну робіт.
У той же час ОСОБА_1 (Руслан Тарпан, — ред.) організовано укладення ПП “Інно-Трейдінг” договору субпідряду з дійсними виконавцями робіт — ТОВ “МьобіусКонстракшнЮкрейн” і ТОВ “ПКФ “Коно” за реальною вартістю виконання робіт.
При цьому, посадові особи ООДА, будучи достовірно обізнаними щодо реальних виконавців робіт, маючи обов’язок перевірити витрати генпідрядника на виконання будівельних робіт шляхом залучення субпідрядних організацій, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 (Руслан Тарпан, — ред.) , погодили договірні ціни та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що містили завідомо недостовірні відомості про вартість таких робіт.
Так, не враховуючи вартість робіт із засипки підводного котловану піском та щебнем, ПП “Ремерцентр” згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за липень 2011 року, за листопад 2011 року, № 2 за грудень 2011 року, № 3 за грудень 2011 року та № 4 за грудень 2011 року отримало від замовника в якості оплати за виконані роботи 214 931 123,18 грн.
При цьому, враховуючи, що всі роботи фактично виконувались ТОВ “МьобіусКонстракшнЮкрейн”, вартість яких склала 71 549 304,06 грн, та ТОВ “ПКФ „Коно“, вартість яких склала 369 840,00 грн, ПП „Ремерцентр“ у зв’язку із завищенням вартості робіт незаконно отримано 143 011 979,12 грн.
Таким чином, у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована ОСОБА_1 (Руслан Тарпан, — ред.) група заволоділа бюджетними грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у загальній сумі 143 011 979,12 грн”, — йдеться в документі.
Додамо
За даними слідства, підозрюваний у розкраданні коштів на проекті “Глибоководний випуск” Руслан Тарпан також легалізував понад 200 млн грн.
Лише на пластикових трубах для цього проекту він привласнив понад 82 млн грн, — вважає слідство.
Нагадаємо
Руслан Тарпан — головний підозрюваний у справі “Глибоководного випуску”. Через це він наразі перебуває під заочним арештом, бо вже 4 роки як переховується від українських правоохоронців за кордоном. У прокуратурі заявили про підготовку процедури екстрадиції втікача в Україну одразу після рішення апеляційної інстанції щодо обраної йому міри запобіжного заходу.