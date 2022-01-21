На завышении стоимости работ во время строительства “Глубоководного выпуска” группа Тарпана завладела более 140 млн грн, — суд

Цитата

“Схема № 2 завладение бюджетными денежными средствами, путем завышения стоимости работ по строительству глубоководного выпуска.

По этой схеме ЛИЦО_1 (Руслан Тарпан, — ред.) обеспечило заключение подконтрольным ему ЧП “Ремерцентр” договора субподряда с подконтрольным ему же ООО “Инно-Трейдинг” и дальнейшее составление их должностными лицами документов первичного бухгалтерского учета, содержащих сведения о завышении стоимости работ.

В то же время ЛИЦО_1 (Руслан Тарпан, — ред.) организовало заключение ЧП “Инно-Трейдинг” договора субподряда с действительными исполнителями работ — ООО “МебиусКонстракшнЮкрейн” и ООО “ПКФ “Коно” по реальной стоимости выполнения работ.

При этом, должностные лица ООГА, будучи достоверно осведомленными о реальных исполнителей работ, имея обязанность проверить расходы генподрядчика на выполнение строительных работ путем привлечения субподрядных организаций, действуя по предварительному сговору с ЛИЦОМ_1 (Руслан Тарпан, — ред.) согласовали договорные цены и подписали акты приемки выполненных строительных работ формы № КБ-2в, которые содержали заведомо недостоверные сведения о стоимости таких работ.

Не учитывая стоимость работ засыпки подводного котлована песком и щебнем, ЧП “Ремерцентр” согласно актов приемки выполненных строительных работ формы № КБ-2в за июль 2011 года, за ноябрь 2011 года, № 2 за декабрь 2011 года, № 3 за декабрь 2011 года и № 4 за декабрь 2011 года получило от заказчика в качестве оплаты за выполненные работы 214 931 123,18 грн.

При этом, учитывая, что все работы фактически выполнялись ООО “МебиусКонстракшнЮкрейн”, стоимость которых составила 71 549 304,06 грн, и ООО “ПКФ „Коно“, стоимость которых составила 369 840,00 грн, ЧП „Ремерцентр“ в связи с завышением стоимости работ незаконно получено 143 011 979,12 грн.

Таким образом, в связи с завышением стоимости работ незаконно получено период с июля 2011 года по конец 2012 года организованная ЛИЦОМ_1 (Руслан Тарпан, — ред.) группа завладела бюджетными денежными средствами путем завышения стоимости работ в общей сумме 143 011 979,12 грн”, — говорится в документе.

Добавим

По данным следствия, подозреваемый в хищении средств на проекте “Глубоководный выпуск” Руслан Тарпан также легализовал более 200 млн грн.



Только на пластиковых трубах для этого проекта он присвоил свыше 82 млн грн, — считает следствие.



Напомним

Руслан Тарпан — главный подозреваемый в деле “Глубоководного выпуска”. Через это он сейчас находится под заочным арестом, потому что уже 4 года как скрывается от украинских правоохранителей за рубежом. В прокуратуре заявили о подготовке процедуры экстрадиции беглеца в Украину сразу после решения апелляционной инстанции по избранной ему мере пресечения.



