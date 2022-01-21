На завышении стоимости работ во время строительства “Глубоководного выпуска” группа Тарпана завладела более 140 млн грн, — суд
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Во время строительства Одесского проекта “Глубоководный выпуск” группа лиц, которую организовал Руслан Тарпан, завладела более 140 млн грн бюджетных средств. Всего на проекте было присвоено более 300 млн грн. Об этом речь идет в Постановлении Киевского районного суда города Одесса, передает УНН.
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“Схема № 2 завладение бюджетными денежными средствами, путем завышения стоимости работ по строительству глубоководного выпуска.
По этой схеме ЛИЦО_1 (Руслан Тарпан, — ред.) обеспечило заключение подконтрольным ему ЧП “Ремерцентр” договора субподряда с подконтрольным ему же ООО “Инно-Трейдинг” и дальнейшее составление их должностными лицами документов первичного бухгалтерского учета, содержащих сведения о завышении стоимости работ.
В то же время ЛИЦО_1 (Руслан Тарпан, — ред.) организовало заключение ЧП “Инно-Трейдинг” договора субподряда с действительными исполнителями работ — ООО “МебиусКонстракшнЮкрейн” и ООО “ПКФ “Коно” по реальной стоимости выполнения работ.
При этом, должностные лица ООГА, будучи достоверно осведомленными о реальных исполнителей работ, имея обязанность проверить расходы генподрядчика на выполнение строительных работ путем привлечения субподрядных организаций, действуя по предварительному сговору с ЛИЦОМ_1 (Руслан Тарпан, — ред.) согласовали договорные цены и подписали акты приемки выполненных строительных работ формы № КБ-2в, которые содержали заведомо недостоверные сведения о стоимости таких работ.
Не учитывая стоимость работ засыпки подводного котлована песком и щебнем, ЧП “Ремерцентр” согласно актов приемки выполненных строительных работ формы № КБ-2в за июль 2011 года, за ноябрь 2011 года, № 2 за декабрь 2011 года, № 3 за декабрь 2011 года и № 4 за декабрь 2011 года получило от заказчика в качестве оплаты за выполненные работы 214 931 123,18 грн.
При этом, учитывая, что все работы фактически выполнялись ООО “МебиусКонстракшнЮкрейн”, стоимость которых составила 71 549 304,06 грн, и ООО “ПКФ „Коно“, стоимость которых составила 369 840,00 грн, ЧП „Ремерцентр“ в связи с завышением стоимости работ незаконно получено 143 011 979,12 грн.
Таким образом, в связи с завышением стоимости работ незаконно получено период с июля 2011 года по конец 2012 года организованная ЛИЦОМ_1 (Руслан Тарпан, — ред.) группа завладела бюджетными денежными средствами путем завышения стоимости работ в общей сумме 143 011 979,12 грн”, — говорится в документе.
Добавим
По данным следствия, подозреваемый в хищении средств на проекте “Глубоководный выпуск” Руслан Тарпан также легализовал более 200 млн грн.
Только на пластиковых трубах для этого проекта он присвоил свыше 82 млн грн, — считает следствие.
Напомним
Руслан Тарпан — главный подозреваемый в деле “Глубоководного выпуска”. Через это он сейчас находится под заочным арестом, потому что уже 4 года как скрывается от украинских правоохранителей за рубежом. В прокуратуре заявили о подготовке процедуры экстрадиции беглеца в Украину сразу после решения апелляционной инстанции по избранной ему мере пресечения.