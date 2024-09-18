Мужчина получил минно-взрывные травмы в результате ночного обстрела Камышеваской громады. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, он получает необходимую медицинскую помощь.
Пожилой мужчина получил минно-взрывные травмы в результате атаки КАБами на Камышеваскую общину Запорожской области в ночь на 18 сентября, сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы ребер: состояние пострадавшего в результате вражеского обстрела Камышеваской громады, медики оценивают как средней тяжести. Мужчина 1953 года рождения был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой после ночной атаки КАБами
По его словам, медики оказывают мужчине всю необходимую помощь.
Дополнение
Российские войска выпустили по меньшей мере 8 управляемых авиабомб (КАБ) по территории Камышеваской громады в Запорожской области. Такой обстрел стал первым за последние четыре месяца.