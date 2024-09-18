Літній чоловік постраждав від нічної атаки КАБами на Запоріжжя
Київ • УНН
Чоловік отримав мінно-вибухові травми внаслідок нічного обстрілу Комишуваської громади. Стан постраждалого оцінюється як середньої тяжкості, він отримує необхідну медичну допомогу.
Літній чоловік отримав мінно-вибухові травми внаслідок атаки КАБами на Комишуваську громаду Запорізької області у ніч на 18 вересня, повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Мінно-вибухові травми, уламкові поранення, переломи ребер: стан постраждалого внаслідок ворожого обстрілу Комишуваської громади, медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік 1953 року народження був доставлений до лікарні з мінно-вибуховою травмою після нічної атаки КАБами
За його словами, медики надають чоловіку усю необхідну допомогу.
Доповнення
Російські війська випустили щонайменше 8 керованих авіабомб (КАБ) по території Комишуваської громади в Запорізькій області. Такий обстріл став першим за останні чотири місяці.