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Пожар в столичном ТЦ после вражеского обстрела ликвидировали - ГСЧС

Пожар в столичном ТЦ после вражеского обстрела ликвидировали - ГСЧС

Киев • УНН

 • 148884 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Пожар в ТЦ в Подольском районе Киева после вражеского обстрела ликвидировали, известно о 8 погибших и одном травмированном человеке. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 11:40 пожар в торговом центре в Подольском районе, возникший 20 марта в результате обстрела, ликвидирован. Погибло 8 человек и 1 человек травмирован", - сообщили в ГСЧС.

Работы продолжаются, от ГСЧС привлечено 28 человек и 2 единицы техники.

Дополнение

В результате ночного ракетного обстрела оккупантами Подольского района столицы - масштабные разрушения и восемь погибших, начато расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора.

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