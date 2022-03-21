Пожар в столичном ТЦ после вражеского обстрела ликвидировали - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Пожар в ТЦ в Подольском районе Киева после вражеского обстрела ликвидировали, известно о 8 погибших и одном травмированном человеке. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"По состоянию на 11:40 пожар в торговом центре в Подольском районе, возникший 20 марта в результате обстрела, ликвидирован. Погибло 8 человек и 1 человек травмирован", - сообщили в ГСЧС.
Работы продолжаются, от ГСЧС привлечено 28 человек и 2 единицы техники.
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В результате ночного ракетного обстрела оккупантами Подольского района столицы - масштабные разрушения и восемь погибших, начато расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора.