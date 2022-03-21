Пожежу у столичному ТЦ після ворожого обстрілу ліквідували - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Пожежу у ТЦ у Подільському районі Києва після ворожого обстрілу ліквідували, відомо про 8 загиблих та одну травмован людину. Про це повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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"Станом на 11:40 пожежу в торговельному центрі у Подільському районі, яка виникла 20 березня внаслідок обстрілу, ліквідовано. Загинуло 8 осіб та 1 особа травмована", - повідомили у ДСНС.
Роботи тривають, від ДСНС залучено 28 осіб та 2 одиниці техніки.
Доповнення
Внаслідок нічного ракетного обстрілу окупантами Подільського району столиці - масштабні руйнування та вісім загиблих, розпочато розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора.