Пожежу у столичному ТЦ після ворожого обстрілу ліквідували - ДСНС

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"Станом на 11:40 пожежу в торговельному центрі у Подільському районі, яка виникла 20 березня внаслідок обстрілу, ліквідовано. Загинуло 8 осіб та 1 особа травмована", - повідомили у ДСНС.

Роботи тривають, від ДСНС залучено 28 осіб та 2 одиниці техніки.

Доповнення

Внаслідок нічного ракетного обстрілу окупантами Подільського району столиці - масштабні руйнування та вісім загиблих, розпочато розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора.