Пожар в Одессе: опубликованы фото с середины колледжа

По состоянию на 15 час. 30 мин. 6 декабря, на месте происшествия: осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, продолжается разбор конструкции на уровне второго и цокольного этажа, арочного прохода во внутренний двор, создано 3 пункты ремонта и обслуживания бензопил и шанцевый инструмент, готовится техника для освещения в ночное время.

“Подразделениями ГСЧС также проводится тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах. Всего с начала разборки завала вывезено 400 м куб. строительных конструкций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются. К работам привлечены 237 чел. и 38 ед. техники, из них от ГСЧС 96 чел. и 16 ед. техники”, — указали в ГСЧС.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшей человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог.