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Пожежа в Одесі: опубліковані фото з середини коледжу

Пожежа в Одесі: опубліковані фото з середини коледжу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Одесі тривають роботи з ліквідації пожежі в будівлі коледжу економіки та права. Пресслужбу ДСНС України опублікувала фото з середини будівлі навчальної установи, пише УНН.

Станом на 15 год. 30 хв. 6 грудня, на місці виникнення надзвичайної ситуації: здійснено розбір конструкції верхньої частини будівлі, експертною групою проведено заміри рівнів коливань будівлі та її стійкості, триває розбір конструкції на рівні другого та цокольного поверху, аркового проходу до внутрішнього двору, створено 3 пункти ремонту та обслуговування бензопил та шанцевого інструменту, готується техніка для освітлення в нічну пору.

“Підрозділами ДСНС також проводиться гасіння окремих осередків тління, які виявляються в завалах. Всього з початку розбирання завалу вивезено 400 м куб. будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи продовжуються. До робіт залучено 237 чол. та 38 од. техніки, з них від ДСНС 96 чол. та 16 од. техніки”, — вказали у ДСНС.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.

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