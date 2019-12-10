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Пожар в Одессе: в суд направили ходатайство об избрании меры пресечения директору колледжа

Пожар в Одессе: в суд направили ходатайство об избрании меры пресечения директору колледжа

Киев  •  УНН

 • 16761 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Прокуратура направила в Киевский районный суд Одессы ходатайство об избрании меры пресечения директору колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге, где произошел смертельный пожар. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Мы направили ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении руководителя колледжа от должности в Киевский районный суд Одессы", - сообщили в прокуратуре.

Также, в пресс-службе сообщили, что прокуратура будет настаивать на мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, руководителю одесского колледжа, где в результате пожара погибли не менее 12 человек, сообщили о подозрении.

По данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

Также, пока известно о 12 погибших.

Как сообщалось, следователи рассматривают уже три версии пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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