Пожар в Одессе: в суд направили ходатайство об избрании меры пресечения директору колледжа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Прокуратура направила в Киевский районный суд Одессы ходатайство об избрании меры пресечения директору колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге, где произошел смертельный пожар. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Мы направили ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении руководителя колледжа от должности в Киевский районный суд Одессы", - сообщили в прокуратуре.
Также, в пресс-службе сообщили, что прокуратура будет настаивать на мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, руководителю одесского колледжа, где в результате пожара погибли не менее 12 человек, сообщили о подозрении.
По данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.
Также, пока известно о 12 погибших.
Как сообщалось, следователи рассматривают уже три версии пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.