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Пожежа в Одесі: до суду направили клопотання про обрання запобіжного заходу директору коледжу

Пожежа в Одесі: до суду направили клопотання про обрання запобіжного заходу директору коледжу

Київ • УНН

 • 16761 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Прокуратура скерувала до Київського районного суду Одеси клопотання про обрання запобіжного заходу директору коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі, де сталася смертельна пожежа. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

“Ми скерували клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення керівника коледжу від посади до Київського районного суду Одеси”, — повідомили у прокуратурі.

Також, в пресслужбі повідомили, що прокуратура наполягатиме на запобіжному заході у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, керівнику одеського коледжу, де внаслідок пожежі загинуло не менше 12 людей, повідомили про підозру.

За даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

Також, наразі відомо про 12 загиблих.

Як повідомлялося, слідчі розглядають уже три версії пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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