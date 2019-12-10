Пожежа в Одесі: до суду направили клопотання про обрання запобіжного заходу директору коледжу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Прокуратура скерувала до Київського районного суду Одеси клопотання про обрання запобіжного заходу директору коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі, де сталася смертельна пожежа. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.
“Ми скерували клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення керівника коледжу від посади до Київського районного суду Одеси”, — повідомили у прокуратурі.
Також, в пресслужбі повідомили, що прокуратура наполягатиме на запобіжному заході у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, керівнику одеського коледжу, де внаслідок пожежі загинуло не менше 12 людей, повідомили про підозру.
За даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Також, наразі відомо про 12 загиблих.
Як повідомлялося, слідчі розглядають уже три версії пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.