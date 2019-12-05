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Пожар в колледже в Одессе: спасатели начали разбирать завалы

Пожар в колледже в Одессе: спасатели начали разбирать завалы

Киев  •  УНН

 • 16170 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Спасатели начали ликвидацию завалов в одесском колледже, где произошел смертельный пожар. Начали с разбора каменных глыб у входа. Эксперты говорят, что существует риск обрушения стен. Об этом заявил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сейчас отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов. На данный момент разбирают каменные глыбы у входа", - написал Куцый.

Он также добавил, что к процессу ликвидации последствий пожара привлекли экспертов из Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

"Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен. Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждение и узнают, можно ли внутрь зайти спасателям", - отметил Куцый.

Также председатель Одесской ОГА добавил, что к спасателям и медикам было привлечено бригаду быстрого реагирования Красного креста.

Около 10:00 сегодня Куцый также заявлял, что специальный отряд спасателей сообщал, что каркас здания в удовлетворительном состоянии, но все перестенки в аварийном состоянии. Эксперты из строительной академии подтверждают, что разбирать дом опасно. По данным ГСЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции.

"Предварительно спасатели сообщают об аварийном режиме работы электрооборудования - обычной переноски в закрытом кабинете. Здание 1914-го, было немало конструкций и элементов из древесины и тростника. Сейчас готовятся специальные предписания для размещения семей пострадавших. В Одесской области 5-6 декабря будет объявлено днем траура. Все развлекательные мероприятия должны быть отменены", - писал он.

Добавим, на 12 часов пожар полностью не погасили. Продолжается подготовка к проведению поисково-спасательных работ.

По информации Национальной полиции, остается неизвестно место пребывания 14 человек, в том числе 4 студентов и 11 человек персонала.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3 этаже 6-ти этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство.

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