Пожежа у коледжі в Одесі: рятувальники почали розбирати завали

"Наразі загін пошуково-рятувальної служби приступив до ліквідації завалів. Поки що розбирають кам’яні брили поблизу входу", - написав Куций.

Він також додав, що до процесу ліквідації наслідків пожежі залучили експертів з Одеської державної академії будівництва та архітектури.

"Попередньо вони повідомляють, що будівлю можно зберегти, але існує ризик завалення стін. Тому вони зараз перевірять різні елементи будівлі на ушкодження та дізнаються, чи можна всередину зайти рятувальникам", - зазначив Куций.

Також голова Одеської ОДА додав, що до рятувальників та медиків було залучено бригаду швидкого реагування Червоного хреста.

Близько 10 години сьогодні Куция також заявляв, що спеціальний загін рятувальників повідомляв, що каркас будівлі у задовільному стані, але всі перестінки у аварійному стані. Експерти з будівельної академії підтверджують, що розбирати будинок небезпечно. За даними ДСНС, доведеться застосовувати спеціальний кран для проведення рятувально-пошукової операції.

"Попередньо рятувальники повідомляють про аварійний режим роботи електрообладнання - звичайного продовжувача у зачиненому кабінеті. Будівля 1914 року мала чимало конструкцій та елементів з деревини та очерету. Наразі готуються спеціальні розпорядження для розміщення родин постраждалих. У Одеській області 5-6 грудня буде оголошено днем жалоби. Всі розважальні заходи мають бути скасовані", - писав він.

Додамо, на 12 годину пожежу повністю не загасили. Триває підготовка до проведення пошуково-рятувальних робіт.

За інформацією Національної поліції, залишається невідомо місце перебування 14 осіб, у тому числі 4 студентів та 11 осіб персоналу.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-ти поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 27 осіб постраждало (з них 13 підлітків та 7 співробітників ДСНС).

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадженя.