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Пожар в колледже в Одессе: из-за пламени следователи не могут попасть на место происшествия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Так как пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса еще не ликвидирован, следователи не могут попасть внутрь для установления причин пожара. Об этом стало известно во время брифинга ГСЧС по ликвидации пожара в Одесском колледже, передает корреспондент УНН.

"Так как пожар не ликвидирован следователи не имеют возможности приступить к осмотру места происшествия. После тушения пожара к осмотру будут привлечены специалисты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД. Причины будут установлены по результатпм осмотра, также проведения соответствующих экспертиз", - сообщил представитель полиции.

Как стало известно на брифинге, количество пострадавших может увеличиться.

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"По состоянию на 17.00 в результате пожара, мы располагаем информацией, что в больнице погиб 1 человек, кроме того пострадало 22 человека, которые после пожара начали отдельно обращаться в лечебные учреждения. Эта цифра, возможно, будет еще расти, так как пострадавшие люди начали обращаться в лечебные учреждения самостоятельно. Сейчас меры по ликвидации пожара еще продолжаются", - сообщили во время брифинга.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших в результате пожара.

Как стало известного, двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Также пока еще неизвестно местонахождение 5 человек. На данный момент пожар локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство.

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