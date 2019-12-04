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В Одесі люди відштовхували авто, щоб до палаючого коледжу могли під’їхати пожежники

Київ • УНН

 • 11372 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Одесі люди самотужки відштовхували неправильно припарковані авто, аби могла під’їхати пожежно-рятувальна техніка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

«І вкотре про шкоду, яку завдають припарковані авто громадян у місцях, куди у разі надзвичайної події мала б під'їхати пожежно-рятувальна техніка...Дякуємо тим небайдужим, хто допомагав розчистити місце для пожежних машин біля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа

Раніше повідомлялося про 22 госпіталізованих та одну загиблу людину внаслідок пожежі.

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