В Одесі люди відштовхували авто, щоб до палаючого коледжу могли під’їхати пожежники
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Одесі люди самотужки відштовхували неправильно припарковані авто, аби могла під’їхати пожежно-рятувальна техніка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
«І вкотре про шкоду, яку завдають припарковані авто громадян у місцях, куди у разі надзвичайної події мала б під'їхати пожежно-рятувальна техніка...Дякуємо тим небайдужим, хто допомагав розчистити місце для пожежних машин біля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу», - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.
Раніше повідомлялося про 22 госпіталізованих та одну загиблу людину внаслідок пожежі.