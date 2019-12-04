В Одессе люди отталкивали авто, чтобы к горящему колледжу могли подъехать пожарные

“И еще раз о вреде, который наносят припаркованные авто граждан в местах, куда в случае чрезвычайного происшествия должна подъехать пожарно-спасательная техника ... Спасибо тем неравнодушным, кто помогал расчистить место для пожарных машин возле Одесского колледжа экономики, права и гостинично ресторанного бизнеса”, - сказано в сообщении.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщалось о 22 госпитализированных и одном погибшем человеке в результате пожара.