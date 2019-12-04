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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103050 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73252 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103143 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115937 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146358 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147254 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140230 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Одессе люди отталкивали авто, чтобы к горящему колледжу могли подъехать пожарные

В Одессе люди отталкивали авто, чтобы к горящему колледжу могли подъехать пожарные

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Одессе люди самостоятельно отталкивали неправильно припаркованные авто, чтобы могла подъехать пожарно-спасательная техника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

“И еще раз о вреде, который наносят припаркованные авто граждан в местах, куда в случае чрезвычайного происшествия должна подъехать пожарно-спасательная техника ... Спасибо тем неравнодушным, кто помогал расчистить место для пожарных машин возле Одесского колледжа экономики, права и гостинично ресторанного бизнеса”, - сказано в сообщении.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщалось о 22 госпитализированных и одном погибшем человеке в результате пожара.

Украинские Национальные Новости

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