Пожежа у коледжі в Одесі: уточнюється місцезнаходження 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі, місцезнаходження ще 5 людей невідомо. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.
“За даними керівництва закладу, наразі додатково уточнюється місцезнаходження 2 студентів та 3 працівників бухгалтерії закладу”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.
Раніше повідомлялося, що про 22 постраждалих та з них одну загиблу людину внаслідок пожежі.
Як стало відомого, двоє госпіталізованих знаходяться у важкому стані.