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Пожежа у коледжі в Одесі: уточнюється місцезнаходження 5 осіб

Пожежа у коледжі в Одесі: уточнюється місцезнаходження 5 осіб

Київ • УНН

 • 13765 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі, місцезнаходження ще 5 людей невідомо. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.

“За даними керівництва закладу, наразі додатково уточнюється місцезнаходження 2 студентів та 3 працівників бухгалтерії закладу”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.

Раніше повідомлялося, що про 22 постраждалих та з них одну загиблу людину внаслідок пожежі.

Як стало відомого, двоє госпіталізованих знаходяться у важкому стані.

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